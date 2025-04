Euroports ja OX2:n sekä Ålandsbanken Offshore Wind I -rahaston omistamat Noatun-hankeyhtiöt allekirjoittivat aiesopimuksen Koverharin sataman kehittämisestä strategiseksi keskukseksi merituulivoimalle

Tämä yhteistyö merkitsee merkittävää edistysaskelta Suomen merituulivoimainfrastruktuurin kehittämisessä. Satamakapasiteetin varmistaminen on keskeistä alan kasvun kannalta. Aiesopimukseen sisältyy myös optio Noatun South -hankkeen logistiikan järjestämisestä samassa satamassa.

Noatun North -hanke voi käsittää jopa 250 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti voi olla 4000 MW. Koverharin sataman käyttö hankkeessa on tarkoitus aloittaa vuonna 2030, mikä vaatii huomattavaa kapasiteettia tuulivoimaloiden keskeisten komponenttien varastointiin, kokoonpanoon ja kuljetukseen. Satamassa on jo olemassa perusinfrastruktuuri, joka soveltuu merituulivoiman logistiikkaan. Tarvittavilla muutoksilla ja kohdennetuilla investoinneilla siitä voidaan nopeasti kehittää tehokas ja kustannustehokas ratkaisu alan tarpeisiin.

Yhteistyöhön perustuva lähestymistapa infrastruktuurin kehittämiseen

Aloitteen onnistuminen edellyttää tiivistä yhteistyötä sopimusosapuolten välillä satamainfrastruktuurin arvioimiseksi ja kehittämiseksi. Aiesopimus luo puitteet varastointi-, kokoonpano- ja logistiikkatarpeiden määrittelylle. Lisäksi Hangon Satama ja Euroports ovat solmineet erillisen yksinoikeussopimuksen Koverharin sataman pitkäjänteisestä kehittämisestä vastaamaan merituulivoimahankkeiden kasvaviin tarpeisiin.

”Tämä sopimus vahvistaa Koverharin sataman asemaa yhtenä keskeisimmistä solmukohdista Itämeren merituulivoiman toimitusketjussa”, sanoo Europortsin toimitusjohtaja ja varapuheenjohtaja Frédéric Platini. ”Asiantuntemuksemme satamatoiminnoista ja logistiikasta on keskeisessä roolissa näiden hankkeiden sujuvassa toteutuksessa, ja odotamme innolla yhteistyötä OX2:n kanssa tämän vision konkretisoimiseksi.”

”Hankkeemme on yksi Itämeren suurimmista merituulivoimahankkeista. Kumppanuus Europortsin kanssa ja Koverharin sataman strateginen sijainti takaavat, että meillä on tarvittava infrastruktuuri ja osaaminen projektin onnistuneeseen toteutukseen”, sanoo Anders Wiklund, OX2:n aluejohtaja sekä Noatun-hankeyhtiöiden toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Hangon sataman toimitusjohtaja Anders Ahlvik korostaa hankkeen strategista merkitystä: ”Koverharin sataman kehittäminen merituulivoimalogistiikan keskeiseksi solmukohdaksi tukee täydellisesti Hangon sataman pitkän aikavälin visiota. Yhteistyö vahvistaa rooliamme Suomen uusiutuvan energian siirtymän mahdollistajana ja edistää merkittävästi alueen taloudellista ja infrastruktuurikehitystä.”

”Hangon satama on olennainen osa Noatun North -hankkeen toteutusta. Hanke tuo elintärkeää vihreää sähköä Etelä-Suomeen, juuri sinne missä sitä eniten tarvitaan, mahdollistaen alueelle uuden teollisuuden sijoittumisen ja liiketoiminnan kasvun”, toteaa Juha Känkänen, liiketoimintajohtaja (Energiarahastot), Ålandsbanken Rahastot Oy.

Seuraavat vaiheet

Europortsin ja OX2:n kumppanuus Hangon Sataman kanssa on tärkeä virstanpylväs Suomen merituulivoimateollisuuden kehityksessä. Osapuolten yhteinen sitoutuminen innovaatioihin ja kestävään kehitykseen luo perustan Koverharin sataman kasvulle johtavaksi merituulivoiman logistiikkakeskukseksi.



Tämä tiedote englanniksi: Major milestone for Finland’s offshore wind industry - letter of intent to develop Koverhar Harbour to a strategic offshore wind hub - OX2



Tietoa Europortsista

Euroports on johtava kansainvälinen satamainfrastruktuurioperaattori, joka hallinnoi yli 50 terminaalia Euroopassa ja Aasiassa. Europortsilla on laaja asiantuntemus lastinkäsittelystä, merilogistiikasta ja teollisuuden toimitusketjuista, ja se tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja globaalien teollisuudenalojen, mukaan lukien merituulivoiman, muuttuviin tarpeisiin.

Tietoa Hangon satamasta

Hangon satama on Suomen eteläisin satama ja keskeinen kaupan ja logistiikan solmukohta Itämeren alueella. Strategisen sijainnin ja nykyaikaisen infrastruktuurin ansiosta satamalla on ratkaiseva rooli kansainvälisen kaupan helpottamisessa ja uusiutuvaan energiaan siirtymisen tukemisessa.

Tietoja OX2:sta

OX2 on johtava uusiutuvan energian kehittäjä, jolla on laaja ja monipuolinen projektisalkku kaikilla tärkeimmillä teknologioilla, mukaan lukien maa- ja merituulivoima, aurinkoenergia ja energian varastointi. Noatunin hankeyhtiöt ovat OX2 AB:n ja Ålandsbanken Funds Oy:n tytäryhtiöitä ja niiden hallinnoimia rahastoja. Yhdessä ne edistävät laajamittaisten merituulivoimahankkeiden kehittämistä Itämerellä edistääkseen Euroopan energiamurrosta.

Tietoa Ålandsbanken Offshore Wind I -rahastosta

Ålandsbanken Offshore Wind I LP on vuonna 2023 perustettu suomalainen suljettu vaihtoehtorahasto, jota hallinnoi Ålandsbanken Funds Oy, joka on Ålandsbanken Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö. Rahasto sijoittaa Ahvenanmaan pohjoispuolella sijaitsevan Noatun North -merituulivoimahankkeen kehittämiseen yhdessä ruotsalaisen uusiutuvan energian yhtiön OX2:n kanssa. Rahaston sijoittajat ovat ammattimaisia sijoittajia.