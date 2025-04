Wickström: Erittäin tärkeä panostus - Uudenmaan prikaati saa valtiolta lähes 14 miljoonaa

RKP:n kansanedustaja Henrik Wickström on tyytyväinen siihen, että hallitus on päättänyt myöntää 13,8 miljoonan euron investointimäärärahan Kasarmi 21:n peruskorjaukseen ja nykyaikaistamiseen Uudenmaan prikaatissa. Wickström pitää panostusta merkittävänä aikana, jolloin kansalliseen puolustukseen on syytä satsata entistä enemmän.