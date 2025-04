Kortteliravintola LaBra avautui keskustaan

LaBra on lämminhenkinen ja tyylikkäästi toteutettu ravintola, jossa yhdistyvät Välimeren lämpö ja pohjoismaiset vivahteet herkullisella tavalla. Ravintolan tunnelma on lämmin ja kutsuva, ja intohimoinen tiimi tekee jokaisesta vierailusta erityisen. Ravintola LaBra palvelee naapuruston työntekijöitä ja asukkaita.

”Alueen kilpailuun vastaamme tarjoamalla jotain erilaista, sillä vastaavanlaista ravintolaa ei ole lähialueella. Ruokalistamme sisältää huolella valittuja, sesongin tuoreimpia raaka-aineita, ja tarjoamme tuotteita, jotka yllättävät ja ihastuttavat”, kertoo asiakkuuspäällikkö Eija Kinnunen

Taidokkaasti, ilolla ja intohimolla keittiötä johtaa keittiömestari Serpil Yilmaz, jonka ruokafilosofia kiteytyy rohkeisiin makuihin ja tuoreisiin raaka-aineisin: "Earthy warmth in flavors comes from cozy aesthetics and natural ingredients. I love cooking with fresh, seasonal produce and always highlight vibrant elements in every dish. At LaBra, my kitchen is bold, with strong flavors and a confident approach. I welcome you all to enjoy the cozy and warm elements that LaBra offers: both on the plate and through our always friendly service."

LaBra on avoinna lounaalla maanantaista perjantaihin klo 11–14.30 ja after work-aikaan sekä iltaisin keskiviikosta lauantaihin. À la carte –illallista tarjotaan keskiviikosta torstaihin klo 16–21 sekä perjantaista lauantaihin klo 16–22. Tule nauttimaan hyvästä ruoasta ja loistavasta seurasta. LaBra on Compass Group Suomen uusi ravintola.

Voit tarkastella menua täältä.

Pöytävaraukset täältä.

Ravintola LaBra

Eerikinkatu 32, Helsinki

p. 050 343 8948

labra@compass-group.fi

Tervetuloa LaBraan!