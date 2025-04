HSL:n Kun tulin näkyväksi -podcast avaa uusia reittejä oman jutun löytämiseen

HSL:n podcastsarjassa Kun tulin näkyväksi tunnetut kaupunkilaiset kertovat, mitä oman jutun löytäminen on vaatinut – ja vaatii edelleen. Sarjassa ovat tähän mennessä esiintyneet Samuli Putro, Amin Hassan, Riikka Hänninen, Atte Kilpinen ja Daniela Owusu. Tuoreimmassa jaksossa Emerituspiispa Eero Huovinen pohtii , miten jokainen voisi edistää yhteisymmärrystä ja kaikille parempaa elämää.

Podcastsarja liittyy HSL:n häirinnän, syrjinnän ja rasismin vastaiseen kampanjaan. Jaksot ovat maksuttomasti kuunneltavissa Spotifyssa. Sarjan on toimittanut Hanna Hantula ja tuottanut F-tuotanto Oy.

HSL:n kampanja muistuttaa jokaisen oikeudesta kulkea ilman häirintää joukkoliikenteessä

HSL:n maalliskuussa käynnistyneen kampanjan teemana on jokaisen oikeus liikkua joukkoliikenteessä näkyvästi omana itsenään ilman häirintää, syrjintää ja rasismia. ”HSL:n kampanja on vahva viesti siitä, että häirintä ja rasistinen käytös ei ole sopivaa ja sallittua joukkoliikenteessä. Kampanjalla haluamme rohkaista joukkoliikenteellä matkustavia olemaan arjen matkarauhanturvaajia”, HSL:n vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver sanoo.