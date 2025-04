SDP:n Kim Berg: Suojelutyöesitys etenee puutteellisena

– Näin vakavaa esitystä ei voida käsitellä näiden tietojen valossa. Jo puutteellinen valmistelu on riittävä peruste palautukselle. Tilanteen vakavuutta korostaa vielä se, että Helsingin poliisilaitos on aloittanut esiselvityksen ammattiliitto Tehyn tekemän tutkintapyynnön johdosta. Myös perustuslakivaliokunta on edellyttänyt muutoksia esitykseen, sanoo SDP:n eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Kim Berg.

Poliisi selvittää, onko työ- ja elinkeinoministeriön virkamiesten toiminnassa syytä epäillä virkavelvollisuuksien rikkomista työlainsäädännön valmistelussa. Tässä vaiheessa ketään ei epäillä rikoksesta, ja poliisi tiedottaa asiasta lisää esitutkintapäätöksen jälkeen.

Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa äänestettiin tänään perjantaina esityksen palauttamisesta valmisteluun. Hallituspuolueiden edustajien äänin 9-7 asian käsittely kuitenkin jatkuu valiokunnassa. Hallituspuolueet vievät asiaa jääräpäisesti eteenpäin valmistelun puutteista huolimatta.