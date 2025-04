Oma Häme muistuttaa: omailmoitus ja sairaanhoitajan kirjoittama todistus riittävät lyhytkestoiseen sairauslomaan

Kanta-Hämeen hyvinvointialue muistuttaa työnantajia, että lääkärintodistusta ei tarvita työntekijän lyhytkestoista sairauslomaa varten, vaan siihen riittää omailmoitus tai sairaanhoitajan kirjoittama todistus.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen kuntaliiton suositus on, että lyhyistä sairauslomista ei tarvita sairauslomatodistusta lainkaan. Kela maksaa sairauspäivärahaa vasta omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä yhtäjaksoisesti seuraavat 9 arkipäivää. Omavastuuajan alkamispäiväksi Kela hyväksyy sairaanhoitajan laatiman todistuksen tai työntekijän omailmoituksen sairauden alkamisesta. Arkipäiviä ovat myös lauantait ja aattopäivät. Työterveyslaitoksen mukaan omailmoituksen käyttöönotolla on saatu poissaolopäivien määrä vähennettyä.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen terveysasemilla ja digitaalisessa sote-keskuksessa (esimerkiksi chatit) lääkärille ohjataan vain ne potilaat, jotka tarvitsevat lääkärin tutkimusta ja hoitoa sairaanhoitajan tekemän hoidon tarpeen arvion mukaisesti.

Lääkärin hoitokontaktia tai vastaanottoaikaa ei voida tarjota niille potilaille, joilta työnantaja vaatii lääkärin tekemää sairauslomatodistusta lyhyestä sairaspoissaolosta, eikä potilas muuten tarvitse lääkärin tutkimusta ja hoitoa. Tällaisia tapauksia voivat olla esimerkiksi lievät hengitystieinfektiot.

Mikäli työnantaja tästä huolimatta vaatii potilaan sairaudentilan toteamiseksi lääkärinlausunnon, Oma Häme ohjaa potilaan olemaan yhteydessä omaan työterveyshuoltoonsa tai muuhun työnantajan erikseen potilaalle osoittamaan terveydenhuollon yksikköön. Kanta-Hämeen hyvinvointialueella ei ole velvoitetta toimittaa potilaalle nimenomaan lääkärin tekemää todistusta työntekijän lyhytaikaisesta työkyvyttömyydestä. Myöskään takautuvasti sairauspoissaolotodistuksia ei voida laatia.

Terveysasemilla ja digitaalisessa sote-keskuksessa laadittavat sähköisesti allekirjoitetut todistukset ovat juridisesti yhtä päteviä kuin paperimuotoiset käsin allekirjoitetut todistukset.