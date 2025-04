Vuoden 2025 J. A. Hollon palkinto suomentaja Ulla Lempiselle Merlin Sheldraken Näkymätön valtakunta -tietokirjan käännöksestä

Palkintolautakunta luonnehtii Lempisen suomennostyötä seuraavasti:

”Biologi Merlin Sheldraken teos Näkymätön valtakunta on toisenlainen sienikirja ja siksi sen suomentamisessa on ollut yllin kyllin haastetta. Kirjassa liikutaan edestakaisin satojen miljoonien vuosien aikajanalla ja kuljetaan sademetsistä laajoihin maanalaisiin verkostoihin, kansainvälisistä tutkimuslaboratorioista lahoavien puulastujen sekaan. Ulla Lempinen siirtyy hallitusti – myös alan terminologian osalta – Sheldraken mukana tyylistä ja tunnelmasta toiseen.”

Alakohtaisen terminologian tarkan kääntämisen lisäksi Ulla Lempisen työ sai palkintolautakunnalta kiitosta hienosta tulkinnasta:

”Sujuvan käännöksen tunnistaa siitä, että unohtaa lukevansa käännöstä ja tekstiä lukiessa kokee kuulevansa kirjoittajan äänen.”

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto (SKTL), Suomen arvostelijain liitto ry ja Suomen tietokirjailijat ry myöntävät J. A. Hollon palkinnon tunnustuksena edellisenä vuonna julkaistun vaativan tietokirjan korkeatasoisesta suomennoksesta tai pitkään jatkuneesta ansiokkaasta tietokirjallisuuden suomentamistyöstä. Palkinto, 12 000 euroa, jaetaan SKTL:n 70-vuotisjuhlan yhteydessä 12.4.2025.

Merlin Sheldrake: Näkymätön valtakunta – Miten sienet muokkaavat maailmaamme, mieliämme ja tulevaisuuttamme

alkuteos Entangled Life. How Fungi Make Our Worlds, Change Our Minds, and Shape Our Futures

suomentanut Ulla Lempinen

354 sivua