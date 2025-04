Artisti-illat tuovat festaritunnelman Asuntomessuille

Kesäilta suiston maisemissa Oulujoen rannalla yhdistää arkkitehtuurin, asumisen ja musiikin ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi, kun Asuntomessut Oulussa tarjoavat myös festaritunnelmaa ja elävää musiikkia. Jo perinteeksi muodostuneet artisti-illat ovat odotettu osa Asuntomessukokonaisuutta.

Tulevana kesänä messujen aikana (18.7.–17.8.) kotimaiset huippunimet nousevat torstaisin Kaleva-lavalle klo 19, messualueen ollessa avoinna klo 20.30 asti.

Tänään myös aukesi Asuntomessut Oulussa lipunmyynti. Messulipun hinnalla pääsee osallistumaan kunkin päivän artisti-iltoihin. Kaikki keikat ovat ikärajattomia. Edulliset Early Bird -liput ovat myynnissä rajoitetun ajan 11.4.–18.5.25.

Huippunimet lavalla

Artisti-iltoja on kaikkiaan neljä. Ensimmäisenä torstaina 24.7. lavalle nousee legendaarinen Pauli Hanhiniemen Perunateatteri, joka toimi vuosina 1994–2005, ja joka tekee nyt paluun. Seuraavana torstaina 31.7. artisti-illassa kuullaan suomalaisille useita jättihittejä loihtinut STIG, jonka tunnetuimpia kappaleita ovat Roy Orbison ja Vain Elämää -ohjelmasta tuttu Kuningaskobra.

Vain Elämää -sarjasta tuttu on myös oululaistaustainen Yona, joka on tehnyt mittavan ja taiteellisesti kunnianhimoisen musiikkiuran. Yonan edellinen julkaisu Uni johon herään palkittiin Kriitikoiden valinta -Emmalla ja Teosto-palkinnolla. Yona esiintyy 7.8.

Rakastettu Samuli Edelmann on omia teitään kulkeva tulkitsija, jonka repertuaari on löytänyt suomalaisten sydämiin. Tänä kesänä Samuli Edelmaan tuo lavalle soolouransa alkuaikojen Helsinki Sound Machine -kokoonpanon ja esittää kappaleita, joita ei ole kuultu livenä vuosiin. He nousevat Kaleva-lavalle 14.8.