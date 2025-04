Kuulammen koulu tuunasi perinneruoat ja vei Ruokavisan voiton

Ruokavisa tutustuttaa yläkoululaiset ruokaketjun vastuullisuuteen vuosittain vaihtuvien teemojen avulla. Tänä keväänä teemana oli ruoan valintaan vaikuttavat yksilölliset ja yhteiskunnalliset tekijät. Vuosittain järjestettävään Ruokavisaan sisältyy oppimateriaali sekä visa, joka testaa opittuja asioita ja karsii kolme parasta joukkuetta loppukilpailuun.

Koko koulu mukana suunnittelussa

Joukkueet valmistivat ja esittelivät kilpailumenunsa tuomaristolle paikan päällä Helsingin Messukeskuksessa Ruoka 2025 -messujen kisalavalla.

Tämän vuoden finaali oli harvinaisen tasainen, ja tuomaristo oli vaikuttunut kaikkien joukkueiden työskentelyn korkeasta tasosta. Monipuolisella ja harkitulla kokonaisuudella tuomariston valloittanut menu sisälsi ruislohiletin, palsternakka-pottumuusin, uunifenkolia ja minitomaatteja, yrttitahnaa ja sitruunavettä. Jälkiruokana joukkue tarjoili mustikkaisia talkkunamuffineita sekä dalgona-mochavaahtoa.

Voittajajoukkueessa kokkasivat Hilma Riihimäki, Silva Tiirola ja Olivia Kanerva-aho. Joukkuetta valmensi kotitalousopettaja Marja-Kaisa Varonen. Kuulammen joukkue osallisti suunnitteluun koko koulua.

Kysyimme koko koululta heidän lempiperinneruokiaan ja niihin liittyviä ruokamuistoja. Vastauksista nousi esille uunilohi ja mustikkapiirakka, joten päätimme ryhtyä suunnittelemaan menua niiden pohjalle. Olemme harjoitelleet menua useita kertoja, joten itse kisatilanne ei jännittänyt liikaa, Kuulammen joukkue totesi.

Hilma Riihimäki, Silva Tiirola ja Olivia Kanerva-aho

Tuotekehitystä ja täysjyvän käyttöä

Finaalia varten joukkueiden piti eläytyä tuotekehittäjiksi, jotka suunnittelevat ja toteuttavat menun, jossa tuunataan valituista perinneruoista modernimmat versiot. Joukkueiden täytyi myös perustella valintansa kestävän kehityksen ja ravitsemussuositusten näkökulmasta. Ja kuten aina, ruoka herättää myös tunteita ja muistoja, joita käsiteltiin ennakkotehtävässä.

Loppukilpailussa joukkueiden tehtävänä oli valmistaa kaksi ruokalajia: pääruoka sekä jälkiruoka, joista ainakin toisessa oli käytettävä täysjyvätuotteita. Lisäksi toisen ruokalajin valmistuksessa piti leipoa. Ruokien suunnittelussa sekä valmistuksessa oppilaiden tuli ottaa huomioon myös kestävän kehityksen periaatteet, ravitsemus ja ruokakulttuuri.

Ruokavisa 2025 –osaamiskilpailun voittajajoukkueen valitsi ammattilaisraati. Tuomaristoon kuuluivat tänä vuonna kotitalousopettaja Minttu Virkki, Ruokatieto Yhdistyksen toiminnanjohtaja Anni-Mari Syväniemi, ruokakasvatuksen asiantuntija Aliisa Hyvänen Ruokakasvatusyhdistys Ruukusta, Fazer leipomoiden tuotekehityspäällikkö Anne Wunsch sekä Saarioinen Oy:n kategoriapäällikkö Laura Hiltunen.

Voittajajoukkue palkitaan sekä ryhmä- että koulutasolla. Palkinnot mahdollistavat Verkkokauppa.com, Cozy Publishing, E. Ahlström, Saarioinen Oy, Fazer Leipomot ja MTK.

Ruokavisan kuvagalleria löytyy täältä: https://ruokatietoyhdistysry.kuvat.fi/i/GXv3aMe9EyfugPDzdw8HjcpnbTZQWCVx

Lisätietoja:

Hanna Larjavaara, ruokakasvatuksen asiantuntija, Ruokatieto Yhdistys ry, hanna.larjavaara(at)ruokatieto.fi, p. +358 50 502 0531

Marja-Kaisa Varonen, kotitalousopettaja, Kuulammen koulu, puh. 040 523 4996, marja-kaisa.varonen@tyrnava.fi

Ruokavisa on yläkouluille suunnattu ruokakasvatuksen opetuskokonaisuus – materiaalit vapaasti käytettävissä

Visan tavoitteena on tutustuttaa nuoret ruokaketjun vastuullisuuteen pellolta pöytään, lisätä arvostusta ruuantekijöitä kohtaan sekä vahvistaa nuorten osaamista vastuullisina kuluttajina. Visaan voivat osallistua kaikki Suomen yläkoulun opettajat opetusryhmiensä kanssa oppiaineeseen katsomatta. Ruokavisa on vakiinnuttanut asemaansa osana koulujen ruokakasvatusta, ja se käytiin tänä lukuvuonna jo 15. kertaa. Kaikkiaan Ruokavisan lähtökohtana on YK:n Kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030 ja erityisesti sen vastuullisen kuluttamisen tavoite.

Ruokavisan opetusmateriaalit ja visat ovat kaikkien vapaasti käytettävissä myös visa-ajan jälkeen. Opetuskokonaisuuteen kuuluvat diasarjat tehtävineen löytyvät Ruokatiedon sivuilta: https://ruokatieto.fi/ruokakasvatus/ruokavisa/ruoan-valinta-2025-opettajalle/ ja visoja pääsee pelaamaan Ruokavisan sivustolla: https://ruokavisa.fi/