The Voice of Finlandin viimeiset semifinalistit on valittu – nämä laulajat kilpailevat paikoista finaalissa!

The Voice of Finlandin toisessa suorassa lähetyksessä semifinaalipaikoista kilpailivat Arttu Wiskarin ja Maija Vilkkumaan tiimiläiset. Molemmista tiimeistä kaksi laulajaa selvitti tiensä semifinaaliin.



Arttu Wiskarin tiimistä jatkoon pääsivät Oliver Rosenholm ja Rosita Mäntyniemi. Kotimatkalle joutuivat Olli Hartonen ja Tatu Tossavainen. Maija Vilkkumaan tiimistä jatkoon pääsivät Janina Suihkola ja Risto Piirainen, Johanna Sandell ja Hanna Kanasuo joutuivat jättämään kilpailun.

Ensi viikon semifinaalilähetyksessä esiintyvät kunkin tähtivalmentajan tiimistä kaksi jäljellä olevaa laulajaa. Kaikista tiimeistä yksi laulaja jatkaa finaaliin.



The Voice of Finlandin voittaja kruunataan suorassa finaalilähetyksessä perjantaina 25. huhtikuuta.

The Voice of Finlandin suorat lähetykset Nelosella ja Ruudussa perjantaisin klo 20.

Ohjelman kuvat löydät täältä.

Semifinaalissa kilpailevat laulajat:

Elastisen tiimi:

Saku Tiainen

Rosa Kumar Saarinen, 17, Helsinki

17-vuotias helsinkiläinen Rosa Kumar Saarinen käy lukiota ja toimii Helsingin nuorisoneuvoston puheenjohtajana. Hänen vapaa-aikansa täyttyy nopeasti, sillä Rosa soittaa neljää soitinta, laulaa, on orkesterissa, tanssii ja harrastaa Krav Magaa. Monet kutsuvatkin häntä "harrastusmagneetiksi". Rosa haaveilee artistin urasta ja haluaa kehittyä mahdollisimman paljon musiikin saralla.

Saku Tiainen

Mohammad Riazat, 34, Rovaniemi

Iranista kotoisin oleva 34-vuotias Mohammad Riazat muutti Rovaniemelle vaimonsa opintojen perässä. Kotimaassaan Mohammad työskenteli mainosohjaajana ja esiintyi musikaaleissa. Tällä hetkellä hänen arkeaan täyttävät suomen kielen ja koodauksen opinnot sekä oman musiikin tekeminen. Mohammad soittaa kitaraa, ukulelea ja huuliharppua. Musiikin saralla hän haaveilee esiintymisestä suurissa musikaaleissa.

Sannin tiimi:

Saku Tiainen

Julia Janakka, 21, Helsinki

21-vuotias Julia Janakka muutti Tampereelta Helsinkiin musiikkiopintojen perässä. Opintojensa ohella hän harrastaa virkkaamista, maalaamista ja leipomista. Usko on tärkeä osa Julian elämää, ja hän esiintyy usein vanhempiensa kanssa seurakunnissa. Julian isä Jaakko on ollut hänen tukenaan alusta asti, heti siitä lähtien, kun Julia kertoi haluavansa laulajaksi.

Saku Tiainen

Adele Okkonen, 20, Oulu

Oulusta kotoisin oleva 20-vuotias Adele Okkonen opiskelee musiikkiteatteria Tampereella. Hän rakastaa kulttuuria ja viettää vapaa-aikansa teatterin, maalaamisen ja musiikin parissa. Adele työstää ja julkaisee omaa musiikkia yhdessä poikaystävänsä kanssa, ja hän haaveilee artistin urasta sekä työskentelystä musiikkiteatterin parissa.

Arttu Wiskarin tiimi:

Saku Tiainen

Oliver Rosenholm, 16, Lappeenranta

16-vuotias Oliver Rosenholm muutti Luumäeltä Lappeenrantaan ravintola- ja catering-opintojen perässä. Opintojen ohessa hän tekee keikkoja laulajana ja taikurina. Oliver on harrastanut laulua ja teatteria lapsesta asti. Tällä hetkellä hän haaveilee artistin urasta sekä laulajana että musikaalitähtenä.

Saku Tiainen

Rosita Mäntyniemi, 31, Peräseinäjoki

Peräseinäjoella asuva 31-vuotias Rosita Mäntyniemi työskentelee lähihoitajana ikäihmisten tehostetun palveluasumisen yksikössä. Työ- ja perhe-elämän ohella Rosita käy laulamassa seurakunnissa. Musiikillisuus on kulkenut suvussa niin pitkään kuin Rosita muistaa, ja hän uskoo romanijuuriensa olevan osasyy tähän.

Maija Vilkkumaan tiimi:

Saku Tiainen

Risto Piirainen, 50, Nokia

Nokialla asuva 50-vuotias Risto Piirainen työskentelee kehitysvammaisten asuinyksikön johtajana. Hän harrastaa moottoripyöräilyä, luonnossa liikkumista ja opiskelee italiaa. Laulaminen on Ristolle kehoa vapauttavaa ja hyvinvointia lisäävää toimintaa. Eniten musiikissa Ristoa kiehtoo ooppera, sillä se on hänestä musiikillista ja taiteellista juhlaa. Hän on mukana Voicessa osoittaakseen, kuinka tärkeää on tehdä sitä mitä rakastaa.

Saku Tiainen

Janina Suihkola, 25, Helsinki

25-vuotias Janina Suihkola muutti Sievistä Helsinkiin opintojen perässä. Hän opiskelee musiikkikasvatusta Sibelius-Akatemiassa ja ansaitsee elantonsa esiintymällä ja keikkailemalla opintojensa ohella. Janina soittaa useita eri soittimia, ja hänellä on taskussaan voitot sekä Hopeisesta että Kultaisesta Harmonikasta. Hän on myös pyrkinyt Tangomarkkinoille ja haaveilee nyt artistin urasta.

The Voice of Finlandin suorat lähetykset:

1. livelähetys pe 4.4.

2. livelähetys pe 11.4.

Semifinaali pe 18.4.

Finaali pe 25.4.