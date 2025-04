SDP:n Ville Merinen: Kirjallinen kysymys ministeri Satoselle

Julkiseen virkaan tulee Suomen virkamieslainsäädännön nojalla nimittää viran vaatimukset täyttävistä hakijoista ansioitunein. Tarkoituksena on valita virkasuhteeseen hakija, jolla on parhaat edellytykset hoitaa menestyksekkäästi tehtäväänsä. Virkaan nimittämistä koskeva päätös on perusteltava hallintolain tarkoittamalla tavalla.



Varsin säännöllisesti erityisesti korkeimpien valtion virkojen täyttämisen yhteydessä nousee huoli poliittisista virkanimityksistä, joissa vähemmän ansioitunut henkilö nostetaan oikeaan puolueeseen kuulumisen tai muiden poliittisten kytkösten vuoksi virkaan ohi pätevämpien hakijoiden. Esimerkiksi vuonna 2020 jätti 18 kansanedustajaa asianomaisen ministerin vastattavaksi yhteisen kirjallisen kysymyksen, jossa poliittisia virkanimityksiä pidettiin jopa korruption ilmentymänä ja katsottiin, etteivät tällaiset toimintatavat kuulu Suomen kaltaiseen oikeusvaltioon. Yksi kirjallisen kysymyksen allekirjoittajista oli nykyinen työministeri Arto Satonen.



Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäälliköksi on vuoden 2023 lokakuussa nimitetty Timo Jaatinen. Jaatinen edustaa samaa puoluetta nimityksestä päättäneen ministeri Satosen kanssa ja siirtyi tehtävään suoraan ministeri Satosen sekä toisen kokoomusministerin poliittisen valtiosihteerin paikalta. Jaatinen on myös aikaisemmin toiminut kolmen eri kokoomusministerin avustajana.



Puolueen jäsenkirja tai poliittinen toiminta ei tietenkään vähennä henkilön pätevyyttä, eikä saa olla este virkaan nimittämiselle. Julkisen vallan käytön tulee kuitenkin paitsi olla puolueetonta, myös näyttää puolueettomalta. Puhtaan yhteensattumankin kohdalla olisi siis tärkeää kyetä vakuuttamaan kansalaiset siitä, ettei puoluekirja ole ratkaissut nimitystä. Uskon esimerkiksi viitatun kansliapäällikkönimityksen tiimoilta monelle kansalaisille jääneen vähintäänkin epäilys siitä, ettei virkaan valittu lähtenyt asiassa samalta viivalta muiden hakijoiden kanssa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Jakaako työ- ja elinkeinoministeri edelleen vuonna 2020 kirjallisessa kysymyksessä ilmaisemansa käsityksen siitä, että poliittiset virkanimitykset ovat jopa korruption muoto, eivätkä kuulu Suomen kaltaiseen oikeusvaltioon, ja

miten työ- ja elinkeinoministeri omalta osaltaan aikoo toimia sen eteen, ettei kansalaisille enää jatkossa heräisi epäilyksiä siitä, että virkanimityksissä oikean puolueen jäsenkirja voi auttaa ohittamaan pätevämmät hakijat?