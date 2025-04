Loton potti kohoaa seitsemään miljoonaan euroon – 700 000 euron voitto porukalle

Lauantain Lotto-arvonnan oikea rivi on 7, 10, 18, 19, 21, 35 ja 39. Lisänumero 26. Plusnumero 6.



Täysosumia ei tänään löytynyt.



Illan arvonnassa löytyi yksi 6+1 -oikein rivi, jolla kymmenen hengen valmisporukka voitti 714 648 euroa. Oikein osunut plusnumero viisinkertaisti 142 930 euron voiton, ja jokainen porukan jäsen kuittasi itselleen noin 72 000 euroa. Porukan jäsenet asuvat Keravalla, pienessä kunnassa Pohjois-Savossa, Kuusamossa, Vantaalla, Mäntsälässä, Salossa, Vaajakoskella, Nurmijärvellä, Turussa ja Hyvinkäällä.



Ensi viikolla Loton potissa on seitsemän miljoonaa euroa.



Lauantai-Jokerin voittorivi on 4 6 3 8 0 2 5. Jokerista löytyi kolme kappaletta kuusi oikein -tuloksia, joista kaksi oli pelattu tuplattuna. Tuplatut voitot olivat 40 000 euroa ja tuplaamaton voitto 20 000 euroa.



Lauantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Marseille 69. Lomatonneja voitettiin 12 kappaletta.



Lottolähetyksen insertissä kerrottiin tällä viikolla, minkälainen loton päävoitto osui Siilinjärvelle syyskuussa 2022, ja ketkä musiikin ja urheilun kärkinimet ovat sieltä kotoisin.



