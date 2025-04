AKY – Akavalaiset yrittäjät: Työttömyysturvan yhdistelmävakuutus on vihdoinkin saatava käyttöön

Suomessa on kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka työskentelevät samanaikaisesti sekä yrittäjänä että palkansaajana. Saadakseen ansiosidonnaista työttömyysturvaa työttömäksi joutuneen on pitänyt työssä ollessaan täyttää ns. työssäoloehto. Tämä tarkoittaa sitä, että ansioita on pitänyt tietyllä ajanjaksolla kertyä riittävä määrä. Myös ansiopäivärahan suuruus lasketaan työttömyyttä edeltäneiden ansioiden perusteella. Jos näitä ansioita on kertynyt vain yhdestä tai useammasta palkkatyöstä tai vain yrittäjätoiminnasta, asiassa ei ole ongelmaa: tulot lasketaan yhteen ja päivärahan suuruus määräytyy sen mukaisesti. Ns. monityöllisten (palkansaaja ja yrittäjä samanaikaisesti) tilanne ei olekaan näin yksinkertainen. Toinen tulolaji jää huomioimatta ja päiväraha pienemmäksi kuin olisi oikeutettua.

STM:ssä valmisteltu malli tarkoittaa lopulta varsin vähäisiä lainsäädäntömuutoksia. Käytännössä se yhtenäistää palkansaajan ja yrittäjän työssäoloehdon ja mahdollistaa yhtäaikaisen palkka- ja yrittäjätulon vakuuttamisen lähes nykyisin ehdoin. Tällä hetkellä ei ole vielä tarkkaa tietoa yrittäjätulo-osuuden vakuuttamisen hinnasta, mutta oletus on, että se mukailee nykyistä tasoa. Palkkatulon osalta kassan jäsenmaksu pysyy nykyisenä.

Todennäköisen ehdotuksen mukaan kukin työttömyyskassa voisi itse päättää tarjoaako se jäsenilleen yhdistelmävakuutuksen. Yhdistelmävakuutettujen jäsenmaksuissa voi olla työttömyyskassojen välisiä eroja, sillä jäsenmaksu perustuu kunkin työttömyyskassan arvioon jäsenmaksulla rahoitettavasta yhdistelmävakuutuksen yrittäjyysosuuden etuusmenosta ja yhdistelmävakuutuksen toimeenpanosta syntyvistä kustannuksista.

Potentiaalisten yhdistelmävakuutuksen ottajien määristä on tehty lupaavia arvioita, mutta kysynnän määrä on myös kyseenalaistettu. KOKO-kassan vuoden 23 selvityksen mukaan vakuutukselle on laaja tuki. Sen mukaan noin 67 % suomalaisista kannattaa yhdistelmävakuutusta ja lähes 50 % suomalaisista olisi myös kiinnostunut työskentelemään itse yrittäjänä palkkatyönsä ohella, jos se olisi taloudellisesti turvatumpaa.

Eräissä kommenteissa on kannettu huolta järjestämisen haasteista ja kalleudesta, mikäli vakuutettujen kassakohtaiset määrät jäävät alhaisiksi. Haastetta voisi helpottaa, jos Yrittäjäkassa voisi tarjota (pienille) palkansaajakassoille työttömyysturvan yrittäjyysosion, mikäli nämä itse eivät kykene sitä taloudellisesti ja laadullisesti mielekkäästi toteuttamaan.

Hinnan ja kysynnän epävarmuudet eivät kuitenkaan saa olla esteenä yhdistelmävakuutuksen voimaansaattamiselle. Potentiaaliset hyödyt ovat mielestämme suuremmat kuin ne riskit, joita epävarmuuteen sisältyy.

Työttömyyspäivärahan saamisen työvoimapoliittisilla edellytyksillä on keskeinen rooli yhdistelmävakuutuksesta saatavalle hyödylle ja sitä kautta luultavasti myös yhdistelmävakuutuksen kysynnälle. Yritystoiminnan työvoimapoliittinen arviointi voi estää työttömyysturvan maksamisen kokonaan, jolloin yhdistelmävakuutuksestakaan ei näissä tapauksissa ole hyötyä. Työvoimapoliittisen arvioinnin selkeyttä ja yhdenmukaisuutta sekä viestintää vakuutettujen suuntaan on edelleen tarpeen parantaa.

Valitettavasti sekä työnantaja- että yksinyrittäjien määrä on kääntynyt viime vuosina laskuun. Kaikki mahdolliset yrittäjyyteen kannustavat keinot onkin otettava käyttöön. Hyvin toimiva, kannustava yhdistelmävakuutus voi olla eräs niistä. AKY – Akavalaiset yrittäjät kannattaa lämpimästi yhdistelmävakuutuksen viemistä lainsäädäntöön. Saatetaan vihdoinkin työttömyysturva muuttuneen työelämän edellyttämälle tasolle.