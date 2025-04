Keski-Suomen pelastuslaitos

Jatkotiedote 13.4.2025

Rakennuspalo keskisuuri, Napulanpolku, Saarijärvi

Noin 150 neliöisen rintamamiestalon yläkerrassa syttyi tulipalo Napulanpolulla Saarijärvellä. Pelastuslaitos on paikalla sammuttamassa tulipaloa, joka on edennyt talon rakenteisiin. Pelastustoiminta jatkuu pitkälle iltaan saakka. Rakennus tulee kärsimään suuret vahingot tulipalossa. Henkilövahinkoja ei ole sattunut. Paikalla on kahdeksan pelastuslaitoksen yksikköä.

Lisätietoja: päivystävältä palomestarilta puh. 0500 542 112