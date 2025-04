SDP:lle eniten paikkoja Kanta-Hämeen aluevaltuustoon – 52 prosenttia äänesti aluevaaleissa Kanta-Hämeessä

SDP nousi suurimmaksi puolueeksi aluevaaleissa Kanta-Hämeessä, kuten koko maassa. SDP:llä on uudessa aluevaltuustossa 19 paikkaa, mikä neljä enemmän kuin tällä hetkellä. Kokoomuksella on valtuustossa toiseksi eniten valtuustopaikkoja, 13 paikkaa, mikä on kuitenkin yksi vähemmän kuin nykyisessä valtuustossa.

Keskusta säilytti yhdeksän paikkaansa valtuustossa ja Vasemmistoliitto kuusi omaa paikkaansa. Perussuomalaisten kannatus tippui valtakunnallisesti aluevaaleissa ja myös Kanta-Hämeessä. Puolueeella on uudessa valtuustossa kaksi paikkaa vähemmän kuin nyt eli viisi valtuutettua. Vihreät saivat kasvatettua paikkojensa määrää yhdellä neljään. Kristillisdemokraateilla on yhä kolme valtuutettua.

Nyt pidetyissä toisissa aluevaaleissa valittiin 59 valtuutettua Kanta-Hämeen aluevaltuustoon. Valtuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen korkeinta päätösvaltaa. Kanta-Hämeessä suurimmat henkilökohtaiset äänisaaliit keräsivät Tarja Filatov (sd.) 3 276 ääntä, Johanna Häggmann (kesk.) 2 199 ääntä ja Emmi Lintonen (sd.) 1 383 ääntä.

Kanta-Hämeessä ehdolla oli yhteensä 427 ehdokasta 10 eri puolueesta. Uudessa aluevaltuustossa tulee istumaan seitsemän eri puolueen valtuutettuja, joista enemmistö on naisia. Valituista 59 valtuutetusta uusia 23 eli noin 39 prosenttia.

Alustavan vaalituloksen mukainen lista valituista aluevaltuutetuista on listattu tähän uutiseen.

Kaikkien ehdokkaiden äänimäärät löytyvät Oikeusministeriön tulos- ja tietopalvelusta.

Vaalitulos vahvistetaan keskiviikkona

Aluevaalien äänestysprosentti nousi selvästi niin koko maassa kuin Kanta-Hämeessäkin. Näissä aluevaaleissa äänesti valtakunnallisesti 51,7 prosenttia äänioikeutetuista. Kanta-Hämeessä äänestysprosentti oli 52. Ensimmäisissä aluevaaleissa, vuonna 2022, äänestysaktiivisuus oli Kanta-Hämeessä 46,6 prosenttia.

Vilkkaimmin näissä vaaleissa Kanta-Hämeessä äänestettiin pienemmissä kunnissa. Yli 55 prosentin äänestysaktiivisuus oli Hattulassa, Humppilassa, Jokioisilla, Lopella, Tammelassa ja Ypäjällä. Riihimäellä äänestysprosentti oli maakunnan alhaisin, 49,8 prosenttia. Kuntakohtaiset äänestysprosentit löytyvät Oikeusministeriön tulos- ja tietopalvelusta.

Kuntien keskusvaalilautakunnat suorittavat sekä aluevaalien että kuntavaalien äänten tarkastuslaskennan maanantaina. Aluevaalilautakunta puolestaan vahvistaa aluevaalien tuloksen keskiviikkona 16. huhtikuuta.

Kanta-Hämeen uusi aluevaltuusto aloittaa kautensa 1. kesäkuuta ja järjestäytyy ensimmäisessä kokouksessaan 17.6., jolloin valitaan muun muassa puheenjohtajisto ja aluehallituksen jäsenet.