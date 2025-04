Turun seudulle uusia kävelyn ja pyöräliikenteen laskentapisteitä

Turun seudulle on asennettu kymmenen uutta pyöräliikenteen laskentapistettä, joista seitsemän sijaitsee maantieverkon jalankulku- ja pyöräilyväylillä ja kolme kaupunkien katuverkolla. Kolmessa laskentapisteistä lasketaan myös jalankulkijat. Laskentapisteet on suunniteltu yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Fintraffic Tie Oy:n sekä Kaarinan, Liedon, Naantalin ja Raision kaupunkien kanssa. Laskentapisteiden toteutuksesta on vastannut Fintraffic Tie Oy.

Kaikkien laskentapisteiden tulokset tullaan viemään huhti-toukokuussa Turun palvelukartalle (www.palvelukartta.turku.fi), josta niitä voi seurata. Neljässä laskentapisteessä laskentatulokset ovat nähtävissä myös paikan päällä joko laskentatoteemista tai erillisestä pylvääseen kiinnitetystä näytöstä. Toteemit sijaitsevat Ukko-Pekan sillan laskentapisteessä sekä valtatien 10 Liedon laskentapisteessä, kun taas näytölliset laskentapisteet sijaitsevat Naantalissa Aurinkotiellä ja Kaarinassa Pyhän Katariinan tiellä. Kaupunkien ja ELY-keskuksen sekä Fintraffic Tie Oy:n asiantuntijat näkevät laskureiden tulokset reaaliaikaisesti myös pilvipalvelusta, ja voivat näin hyödyntää laskentatuloksia eri tarkoituksiin.

Laskentapisteet sijaitsevat seuraavasti:

Mt 189 Ukko-Pekan silta, Naantali, jalankulun ja pyöräliikenteen laskentapiste (toteemi) Aurinkotie, Naantali, jalankulun ja pyöräliikenteen laskentapiste (pikkunäyttö) Raisiontie/Raisionkaari, Raisio, pyöräliikenteen laskentapiste Mt 185 Naantalintie, Turku, pyöräliikenteen laskentapiste Mt 2012 Kuninkojantie, Raisio, pyöräliikenteen laskentapiste Mt 222 Vanha Tampereentie, Turku, pyöräliikenteen laskentapiste Vt 10 Hämeentie, Lieto, pyöräliikenteen laskentapiste (toteemi) Mt 12191 Littoistentie, Kaarina, pyöräliikenteen laskentapiste Pyhän Katariinan tie, Kaarina, jalankulun ja pyöräliikenteen laskentapiste (pikkunäyttö) Mt 180 Saaristotie, Nauvo, pyöräliikenteen laskentapiste

Laskentalaitteet asennettiin vuosien 2023 ja 2024 aikana. Joidenkin laskentapisteiden käyttöönoton kanssa oli haasteita johtuen mm. viallisista laitteista ja ilkivallasta. Nyt kaikki yhdeksän laskentapistettä ovat toiminnassa ja Liedonkin laskentapiste saadaan käyttöön toukokuun lopulla sähköyhtiön toimittaessa laitteeseen sähköt.

Lisätietoja:

Eetu Karhunen, Fintraffic Tie Oy, puh. 0294 507 180 tai Piritta Paavola-Vainio, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 0295 022 763.