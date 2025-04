Näppi T & N Oy:n kiviaineksen ottamistoiminnan laajennusta koskeva ympäristövaikutusten arviointiohjelma nähtäville (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Näppi T & N Oy on toimittanut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) Eurajoella ja Raumalla sijaitsevan kalliokiven ottamistoiminnan laajennushankkeesta. YVA-ohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

Näppi T & N Oy suunnittelee olemassa olevan kalliokiven ottamistoiminnan laajentamista Eurajoen kunnan ja Rauman kaupungin alueelle. Näppi T & N Oy:llä on jo nykyisin Rauman ja Eurajoen rajalla kiviaineksen ottamisalue, jossa louhitaan ja murskataan kalliokiviainesta. Alueella on lupa vastaanottaa ja murskata myös betonijätettä. Lisäksi alueella on asfalttiasema, joka hyödyntää asfalttimassan valmistuksessa alueella tuotettua kalliomursketta sekä jäteasfalttia.

Alueella on tällä hetkellä voimassa ympäristö- ja maa-ainesluvat siten, että toimintaa voidaan harjoittaa vuoteen 2040 asti. Alueella on senkin jälkeen hyödynnettävissä olevia kiviainesvarantoja. Toiminnan jatkuvuus ja laadukkaan kiviaineksen saanti halutaan turvata myös tulevaisuudessa.

Arvioitavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

Vaihtoehto 0 (VE0): Hanke jatkuu nykyisten lupien mukaisena. Louhittava kokonaismäärä on 1 950 000 m 3 ktr. Vuosittainen ottomäärä on 170 000 m 3 ktr. Vuosittainen murskausmäärä on 540 000 tonnia. Alueella jalostetaan betonijätettä vuodessa enintään 37 500 m 3 ktr. Alueella on asfalttiasema. Toiminta jatkuu vuoteen 2040 asti.

Nähtävillä olo

Kuulutus arviointiohjelmasta on nähtävillä 14.4.-15.4.2025 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/varsinais-suomi. YVA-ohjelma sekä muut asiakirjat ovat luettavissa ympäristöhallinnon verkkosivuilla

www.ymparisto.fi/kiviainesotto-betonijatekasittely-eurajoki-rauma-YVA

Arviointiohjelman painettu versio on luettavissa seuraavissa paikoissa niiden aukioloaikoina:

Eurajoen kunnanviraston neuvonta, Kalliotie 5, Eurajoki

Rauman kaupungin palvelupiste Pyyrman, Valtakatu 2, Rauma

YVA-ohjelmasta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus etäyhteydellä

YVA-ohjelmaa koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 28.4.2025 klo 17 alkaen Teams-yhteydellä. Osallistumislinkki julkaistaan ennen tilaisuutta ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/kiviainesotto-betonijatekasittely-eurajoki-rauma-YVA

Mielipiteitä voi esittää 14.5.2025 asti

YVA-ohjelmasta voi esittää mielipiteitä kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 14.5.2025 Varsinais-Suomen ELY-keskukseen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 Turku.

Yhteysviranomaisena toimivan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto arviointiohjelmasta julkaistaan ympäristöhallinnon verkkosivuilla www.ymparisto.fi/kiviainesotto-betonijatekasittely-eurajoki-rauma-YVA viimeistään 14.6.2025.

YVA-menettely

Ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely) on lakisääteinen menettely, jossa selvitetään hankkeen todennäköisesti merkittävät ympäristövaikutukset. YVA-menettely ei ole lupamenettely, vaan siinä tuotetaan lisätietoa hankkeen suunnittelua ja sitä koskevaa päätöksentekoa varten sekä lisätään tiedonsaantia ja osallistumismahdollisuuksia.

YVA-menettely toteutetaan kahdessa osassa ja siinä laaditaan kaksi asiakirjaa: YVA-ohjelma ja YVA-selostus. YVA-ohjelmassa kuvataan, miten hankkeen vaikutusten arviointi aiotaan toteuttaa ja mitä selvityksiä tullaan laatimaan. YVA-ohjelman jälkeen hankkeen ympäristövaikutukset arvioidaan ja tulokset esitetään YVA-selostuksessa.

Lisätietoja:



YVA-hankesivu:

www.ymparisto.fi/kiviainesotto-betonijatekasittely-eurajoki-rauma-YVA

YVA-menettely:

YVA - Hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettely

Hankkeesta vastaava:

Näppi T & N Oy, Niklas Näppi, niklas@murskeet.fi, p. 044 533 1471

YVA-konsultti:

Promethor Oy, Jani Kankare, jani.kankare@promethor.fi, p. 040 574 0028

Yhteysviranomainen:

Varsinais-Suomen ELY-keskus, Erika Liesegang, erika.liesegang@ely-keskus.fi, p. 0295 023 051