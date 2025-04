Sudanissa käynnissä maailman vakavin lasten pakolaiskriisi

Huhtikuussa 2023 pääkaupunki Khartumissa alkanut laajamittainen konflikti on pahentanut Sudanin jo entuudestaan vaikeaa humanitaarista tilannetta. Aseellisen väkivallan seurauksena yli 6,5 miljoonaa lasta on joutunut pakenemaan kodeistaan. Konfliktin vuoksi asuinsijoiltaan siirtymään joutuneita ihmisiä on yli 12,6 miljoonaa. Monet lapset ovat joutuneet eroon perheistään, mikä lisää heidän riskiään joutua väkivallan ja hyväksikäytön uhreiksi.

Al-Jazirahin osavaltiossa elänyt yksitoistavuotias Fatima* pakeni perheensä kanssa sen jälkeen, kun luoti tuli heidän kotinsa ikkunan läpi. Perhe hakeutui ensin läheiseen kylään. Sotilaiden uhatessa tappaa heidät, perhe jatkoi pakomatkaansa saapuen lopulta Gedarefin kaupungissa olevalle leirille, missä he ovat saaneet apua Pelastakaa Lapsilta.

– Pelkäsin, että meidät tapetaan. Äiti kuitenkin rauhoitteli minua. Olin onnellinen saavuttuamme Gedarefiin, koska siellä oli rauhallista eikä taistelujen ääniä kuulunut.

Pelkästään Pelastakaa Lapsille on raportoitu yli 2 686 lapsiin kohdistuvaa lapsen oikeuksien loukkausta viimeisen vuoden aikana. Suuri osa tapauksista koskee lasten tappamista ja vammauttamista, lasten värväämistä aseellisiin joukkoihin tai ryhmittymiin sekä lapsiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa.

Neljätoistavuotias Mariam* joutui ystävänsä kanssa aseistettujen miesten raiskaamaksi. Ystävä kuoli myöhemmin vammoihinsa. Mariam selvisi hengissä, mutta tuli raskaaksi. Hän joutui jättämään perheensä ja synnytti lapsensa vaikeissa olosuhteissa. Pian hänen tyttärensä sairastui ja menehtyi.

Kun Pelastakaa Lasten avustustyöntekijät kuulivat Mariamin tilanteesta, tytölle annettiin monimuotoista apua ja tilanne selitettiin hänen perheelleen. Mariam palasi omaistensa luokse ja saa nyt jatkuvaa tukea Pelastakaa Lasten kautta.

– Kaksi vuotta jatkunut konflikti ja laajalle levinnyt väkivalta ovat aiheuttaneet suunnatonta kärsimystä Sudanin lapsille. Käsillä on maailman vakavin lasten pakolaiskriisi, mutta kiireellisestä tarpeesta huolimatta Sudanin kriisi jää suurelta osin vaille huomiota, toteaa Pelastakaa Lasten Sudanin maajohtaja Mohamad Abdiladif.

– Kun ihmiset pakenevat kodeistaan väkivallan vuoksi, ovat ensimmäisinä liikkeellä usein naiset ja lapset. Näemme usein, että pakolaisleirit täyttyvät juuri lapsista. Mutta Sudanissa asuinsijoiltaan siirtymään joutuneiden lasten määrä – samoin kuin heidän nuori ikänsä ja haavoittuvuutensa – on järkyttävällä tasolla. Maailmalla on velvollisuus suojella lapsia, mutta juuri nyt olemme epäonnistumassa siinä.

Pelastakaa Lapset vaatii kansainvälistä yhteisöä ryhtymään kiireellisesti tarvittaviin poliittisiin toimiin kriisin ratkaisemiseksi sekä välittömän tulitauon ja kestävän rauhansopimuksen aikaansaamiseksi.

Pelastakaa Lapset on työskennellyt Sudanissa vuodesta 1983 lähtien tarjoten apua lapsille ja perheille, jotka kärsivät konflikteista, pakolaisuudesta sekä äärimmäisestä köyhyydestä ja nälästä.

*Nimi muuttuu henkilöllisyyden suojelemiseksi.

Pelastakaa Lasten keräys: Sudanin hätäapu

--------

Toimituksille tiedoksi

Pelastakaa Lasten arvio konfliktin kuluessa maan sisällä tai Sudanin lähialueen maihin paenneiden lasten määrästä perustuu 17.4. saatavilla oleviin lukuihin: Tämän jälkeen lapsia on mahdollisesti palannut lähtöalueelle. Tiedon lähteet: YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n Sudania koskeva tietoportaali sekä kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n tilanneraportti.

Helmikuussa konfliktin aikana asuinsijoiltaan maan sisällä siirtymään joutuneita ihmisiä oli yhteensä 8 856 313 IOM:n sekä YK:n humanitaarisen avun koordinointiyksikköä OCHA:n tietojen mukaan. Näistä maan isäisistä pakolaisista 53 prosenttia on lapsia, eli 4 693 845. Joulukuussa maan rajojen ulkopuolelle vuoden 2023 huhtikuun jälkeen paenneita oli 3 772 215. Näistä pakolaisista ja turvapaikanhakijoista 1 888 270 on lapsia. Yhteenlaskettuna paenneita lapsia on runsaat 6,5 miljoonaa.