Gogi Mavromichaliksen ja Jani Halmeen uusi podcast tarjoaa Podmen kuuntelijoille maailmanhistorian knoppitietoa, jolla tekee takuuvarman vaikutuksen illallispöydässä

Podme Original -uutuuspodcastissa Gogin ja Janin Maailmanhistoria toimittaja-juontaja Constantinos “Gogi” Mavromichalis ja toimittajana ja luovana johtajana työskentelevä Jani Halme tuovat kuuntelijoiden tietoon hyvin yksityiskohtaista knoppitietoa maailmanhistorian taipaleelta.

– Itseäni ällistytti se, kuinka kiehtovia tarinoita erilaisten tuikituttujen asioiden menneisyydestä löytyykään. Gogi ja Jani ovat penkoneet knoppitietoa, joka loksauttaa oman leuan ja josta riittää kerrottavaksi eteenpäin, totta kai siinä toivossa että vaikuttaa todellista fiksummalta, podcastin tuottaja Kim Wirtanen kertoo.

Suomessa Podmen vastaavana äänituottajana työskentelevän Wirtasen luoma podcastin tunnusmusiikki on syntynyt electro swing -musiikkityylilajista. Tyylissä on sekoitettuna modernia elektronista tanssimusiikkia ja 1930-50-luvulta peräisin olevaa tanssimusiikkia.

– Valittu äänimaailma ilmentää hienosti podin henkeä, jossa käsitellään historian ilmiöitä modernilla otteella. Tarkoituksena on myös yllättää kuulija erilaisilla äänillä, jotka kuljettavat tarinaa eteenpäin. Tämä antaa auditiivista mutusteltavaa kuulijalle ja haastaa hänet pohtimaan, miksi juuri tämä ääni soi tämän aihealueen yhteydessä.

Kokeilu synnytti uuden podcast-duon

Mavromichalis, 38, ja Halme, 51, eivät varsinaisesti tunteneet toisiaan ennen yhteisen podcastin aloittamista, vaikka kummatkin tiesivät toisensa. Kun Podmen sisältöjohtaja Ninja Huhtamäki esitteli kaksikolle iden aloittaa maailmanhistoriaa käsittelevä podcast, tarinoita rakastavien juontajien välinen yhteys studiossa roihahti varsin nopeasti.

– Jani tunnetaan nimenomaan tarinoiden kertojana, joka ahmii knoppitietoa. Hän on se, joka vie illallispöydissä kaiken valokeilan, koska hänen tarinansa ovat mielenkiintoisimpia ja hänen yleistietonsa määrä on aivan käsittämätön. Lähdimme miettimään, kuka olisi hänelle oivallinen, nuorempi, utelias ja nälkäinen juontopari, joka rakastaa historiallisia tapahtumia. Päätimme lähteä kokeilemaan miten yhteys Gogin ja Janin välillä toimii, ja heti pilotissa huomasimme, että sehän toimii kuin häkä, Huhtamäki kertoo ja sanoo, että valinnan taustalla oli myös tieto siitä, että Mavromichalis ja Halme käyttävät taustatyön tekoon paljon aikaa sekä hyvin erilaisia tietolähteitä, jolloin kuuntelijalle tarjoutuu mahdollisuus oppia yhä enemmän uutta – ja loistaa sen myötä tiedollaan illallispöydissä.

Huhtamäki huomauttaa, ettei podcastin lopputulosta voi koskaan ennustaa ennen pilottijakson tekemistä siitä huolimatta, että tekijöinä ovat ammattilaiset. Studiossa vallitseva kemia kun ei ole itsestäänselvää.

“Match made in heaven”

Podmen kuuntelijoille EveryPodi-podcastistakin tuttu Mavromichalis kertoo pitäneensä kokenutta Halmetta korkeassa arvossa jo ennen tämän tapaamista. Suosittu juontaja on toivonut pääsevänsä joskus tekemään yhteistyötä Suuren journalistipalkinnonkin voittaneen Halmeen kanssa.

Parikkalaislähtöinen Halme tunnetaan myös Ylen Tervo & Halme tosisuomalaisuutta etsimässä -ohjelmasta.

– Olen ollut Janin luennolla ja tunnen hänen tuotoksiaan. Olen aina kokenut, että jos hänen kanssaan pääsee tekemään jotain, niin kyllä kelpaa, koska sieltä tulee faktaa ja sellaista värikynäfiktiota, Mavromichalis hymähtää.

Tunne yhteisen projektin tekemisen mielekkyydestä on molemminpuolinen, sillä myös Halme on seurannut Mavromichaliksen uraa tarkasti ja ihailevasti. Pilottijakson tekemisen jälkeen Halmeesta tuntui, että hän olisi tehnyt podcastia Mavromichaliksen kanssa jo pitkään.

– Kerroin tässä hiljattain ystävilleni, että pääsen tekemään ohjelmaa Gogin kanssa. Vastaanotto oli tunnepuolella sama kuin itselläni, ja ystäväni käyttikin ilmaisua match made in heaven, tai oikeastaan match made in Olympos-vuori. Gogi on kovan luokan ammattilainen, jolla on nuoreksi mieheksi pitkä historia media-alan töissä. Hän on hauskimpia tuntemiani ihmisiä, jolla on komiikan tuottamisen lahja ja laaja yleissivistys. Kukapa olisi parempi kaveri tekemään tätä ohjelmaa, mediatoimisto ToinenPHD:n luovana johtajana työskentelevä Halme suitsuttaa juontajakollegaansa.

Podcastaaminen on molemmille tuttua. Mavromichalis tunnetaan EveryPodin lisäksi muun muassa myös Gogin kantabaarista, Halme puolestaan Suuresta karkkipodista.

Tuntien taustatyö kuuluu lopputuloksessa

Gogin ja Janin Maailmanhistorian keskiössä on juontajien suuri taustatyön määrä. Molemmat luottavat toisiinsa rautaisesti siinä, että studioon tuodaan joka viikko suuri kasa tietoa. Mutta ei mitä tahansa tietoa vaan huolella valittuja yksityiskohtia, jotka tuovat sarjaan yllätyksellisyyttä.

– Ihailen Gogissa sitäkin, että kaikesta tekemisestä näkee ja kuulee että töitä on tehty jokaisen yksittäisen jakson eteen. Yhteinen, hiljaisesti sanottu aatoksemme on, ettei studioon olla tultu harjoittelemaan. Uskon sen kuuluvan jaksoissakin, että tunnin pituiseen jaksoon on tehty kaksinumeroinen määrä tunteja, Halme toteaa.

– Kaikkea saa lisää, paitsi aikaa, ja ajan hukkaaminen on ihmisen synneistä se pahin. Vähintä mitä voimme tehdä, on kunnioittaa sitä aikaa, mikä podillemme annetaan ja tehdä siitä hemmetin hyvä. Hauskaa on ollut sekin, että aiheet ovat suhteellisen rajattuja, ja kumpikaan meistä ei jostain syystä paljasta lähteitään, mutta löydämme häkellyttävällä todennäköisyydellä eri näkökulmat ja eri yksityiskohdat kustakin aiheesta, hän jatkaa.

Vaikka molemmat tekevätkin omat taustatyönsä, kyseessä on kaksikon mukaan joukkuepeli, jossa ilon aiheita tuovat toisen esittämät knoppitiedot, joita toinen ei vielä äänityshetkellä tiennyt.

– Kun on saanut tehdä Janin kanssa jaksoja, niin sitä aina yllättyy, vaikka minulla olisi asiasta valtava määrä taustatietoa kasassa. Sitten on sellainen fiilis, että jes, kerroin jotakin mitä hän ei tiennyt – se on todella siistiä, Mavromichalis hymähtää.

Gogin ja Janin Maailmanhistorian ensimmäinen jakso on nyt kuunneltavissa Podmessa. Avausjakson aiheena on McDonald’s. Jakson voi kuunnella täällä.