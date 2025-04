Historiallisen kartanon maille rakentui uusi matkailukonsepti – The Terwa avautuu Lopella sijaitsevan Kaartjärven rannalle toukokuussa 2025

Uusi majoitus- ja kokouskohde on rakentunut vanhan kartanoalueen ympärille, jossa merkittävät kivi- ja rautakautiset muinaisjäännökset ovat merkkinä siitä, että paikka on vetänyt ihmisiä puoleensa jo vuosituhansia. Uudessa resort-kokonaisuudessa majoitukset, kokoustilat ja palvelut on sulautettu sujuvasti osaksi alkuperäistä miljöötä ja luontoa.

”Salon historiallisen kartanon uusi elämä Terwana on Lopelle upea juttu ja rajaton mahdollisuus. Meidän ainutlaatuinen luontomme ja myös eri kohteet ovat kaivanneet tällaista aivan uuden tason kärkeä. Uskon, että tästä tulee hyötymään laajasti myös Lopen eri matkailukohteet Räyskälän lentokentästä ampumaurheilukeskukseen, mutta uskon, että myös uniikit luontokohteemme Melkuttimen ja muiden johdolla.” toteaa Lopen kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kansanedusta Timo Heinonen.

Pohjoismaisen luonnon ylellisyyttä ja kansainvälistä vetovoimaa

Terwa on ajassa kiinni oleva vastaus kestävän kotimaanmatkailun ja luontolähtöisten, mutta samalla ylellisten elämysten kasvavaan kysyntään. Kokonaisuus on suunniteltu palvelemaan sekä suomalaisia että kansainvälisiä matkailijoita, jotka etsivät historiallista suomalaista miljöötä, korkeatasoista palvelua, sekä harkittua laatua ja rauhaa.



Suomalaiset luontokohteet herättävät tällä hetkellä kiinnostusta niin kotimaisten kuin kansainvälisten matkailijoiden parissa. Vaatimukset ovat kuitenkin kasvaneet kysynnän mukana. Asiakkaat etsivät nyt kohteita, joissa yhdistyy ympäristövastuu, historiallinen miljöö ja tasokas palvelu. Terwan kestävästi saneerattu 1850-luvun kartano järven rannalla toimii näyttävänä esimerkkinä uuden ajan kotimaan kohteesta.

Toinen kasvava trendi matkailussa ovat luontokohteet, joihin yhdistyy premium-tason palvelut. Terwan kokonaisuus vastaa kysyntään, jossa yhä useampi matkailija haluaa luonnon rauhaa tinkimättä mukavuudesta. Terwassa toteutuu kuin itsestään tämä niin sanottu ”soft adventure” -ilmiö, joka yhdistää luonnossa olemisen ja huolella rakennetun ympäristön palveluineen. Alueelle kehitetyt elämykset ovat rauhallisia, autenttisia ja luonnon keskellä. Asiakas pääsee osaksi luontokokemusta säilyttäen samalla mukavuuden ja asumisen korkean tason.

Ruoalla on tässä kokonaisuudessa tärkeä rooli. Terwassa pyritään siihen, että ruokailu ei ole vain palvelu vaan osa elämystä.

”The Terwan ruokafilosofia rakentuu puhtaille suomalaisille raaka-aineille, vastuullisesti tuotetulle lihalle ja järvikalalle sekä lähialueen sesongin antimille. Yhteistyö paikallisten tuottajien kanssa on meille tärkeää, sillä siinä yhdistyvät laatu, aitous ja eettisyys.” kertoo Terwan ruokapuolen palvelujohtaja Sari Lehikoski. Yhdessä keittiömestari Sauli Rönkon kanssa luodut kokonaisuudet on suunniteltu vastaamaan paikan kauttaaltaan korkeaa tasoa.

Myös työhön liittyvä matkailu on murroksessa. Nykyaikana yritykset haluavat hakea vaihtoehtoja, joissa työskentelyn voi yhdistää hyvinvointiin. Terwan monipuoliset kokoustilat, järvikylpylä saunoineen ja korkeatasoiset majoitusvaihtoehdot tarjoavat puitteet erikokoisiin yritystilaisuuksiin, aina johtoryhmän kokouksista yritysten virkistyspäiviin.

Toiminnan taustalla vahva kokemus ja palava halu kehittää uutta

Terwaa omistaa ja toimintaa operoi kotimainen Finesco Hospitality Oy, jonka toimitusjohtaja Kari Järvenpää on ollut mukana useissa merkittävissä matkailuhankkeissa. Järvenpään vahvuutena ovat muun muassa vahva ymmärrys matkailualan tarpeista, palava halu kehittää uutta ja vahva visio siitä, miten premium-asiakkaille voidaan tarjota kauneinta suomalaista järvimaisemaa.

Järvenpää kuvailee Terwaa kokonaisuutena, joka on rakennettu sekä aikaa että ihmistä varten.

"Halusimme rakentaa paikan, joka ottaa ympäristön ja historian tosissaan, mutta tarjoaa samalla vieraille kaiken tarvittavan valmiina. Tavoite oli rakentaa kohde, joka kestää aikaa – niin rakenteellisesti kuin kysynnänkin näkökulmasta. Se vaatii maltillista suunnittelua, mutta myös päätöksiä, joilla on merkitystä vielä kymmenen vuoden päästä."

The Terwa avaa ovensa vieraille 15. toukokuuta 2025.

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Kari Järvenpää

Toimitusjohtaja, Finesco Hospitality Oy

kari@finesco.fi | +358 40 049 0922