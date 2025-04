Mediakutsu ja tiedote: Kahden avautuvan nykytaiteen näyttelyn yhteinen nimittäjä on Ulrika Ferm - Tiedotustilaisuus pe 25.4.2025 klo 10 Kuntsin modernin taiteen museossa

MEDIAKUTSU

Tervetuloa näyttelyiden Ulrika Ferm – Weather[ing] ja Interferences tiedotustilaisuuteen perjantaina 25.4.2025 klo 10 Kuntsin modernin taiteen museossa, os. Sisäsatama, 65100 Vaasa.

Tilaisuudessa ovat paikalla kuvataiteilija Ulrika Ferm, Taideyliopiston Kuvataideakatemiaan linkittyvät nykytaiteilijat Jenni Eskola, Shoji Kato, Johanna Ketola, Astri Laitinen, Helena Pulkkinen, Kati Roover, Ida Tomminen ja Sofia Vuorenmaa, taidehistorian ja -teorian professori Riikka Stewen Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta sekä näyttelypäällikkö Maaria Salo ja amanuenssi Janna Sirén Vaasan museoista.

Haastattelumahdollisuudet ja lisätietoa: Näyttelypäällikkö Maaria Salo, Vaasan museot, p. +358403537377, maaria.salo@vaasa.fi

Haastatteluita voi sopia tiedotustilaisuuden jälkeen. Median edustajat voivat halutessaan varata erillisen ajan näyttelyyn tutustumista varten.

Tiedotuskuvat:

Ulrika Ferm – Weather[ing]: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/CAx6TJuiM63jdL2k

Interferences: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/IYlTjAOY2IofQvyw

Huom. Päivitämme lisää näyttelyn tiedotuskuvia kuvapankkiin 24.4.

Kuvia ei saa rajata.

Liitteet: Taiteilijoiden biot (Interferences)

TIEDOTE

Kahden avautuvan nykytaiteen näyttelyn yhteinen nimittäjä on Ulrika Ferm

Kuntsin modernin taiteen museossa avautuu kesäksi 2025 kaksi uutta nykytaiteen näyttelyä. Ulrika Fermin sääkokemuksia tarkastelevan yksityisnäyttelyn Weather[ing] rinnalla nähdään ryhmänäyttely Interferences, joka esittelee Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa opiskelevia ja sieltä valmistuneita taiteilijoita. Ferm on toiminut Kuvataideakatemiassa professorina ja opettajana. Näyttelyt ovat esillä 26.4.–16.8.2025.

Kuvataiteilija Ulrika Fermin (s. 1972) taiteellista työskentelyä leimaa laaja-alainen ote, jossa yhdistyvät arkistotutkimus, historiankirjoitus ja yhteiskunnalliset teemat. Erityisesti häntä on kiinnostanut sää ja säätila, joka on ollut keskeinen aihe hänen viime vuosien teoksissaan. Kuntsin modernin taiteen museossa esillä oleva yksityisnäyttely Weather[ing] keskittyy tähän teemaan. Uudessa piirustussarjassaan hän kuvaa Vaasan kaupunginselälle avautuvia pilvinäkymiä, kun taas aiemmissa videoteoksissaan hän on tallentanut muun muassa irlantilaista sumua ja armenialaista sään metaforaa.

Näyttelyn teoksissa Irlannin ja Armenian historiallinen sää näyttäytyy haastattelujen, tilastojen ja arkistojen kautta. Sää kytkeytyy ilmakehän ilmiöihin, jotka ovat riippuvaisia merestä, merivirroista, pilvistä, sateista, jäätiköistä, kompostoituvista materiaaleista, hiilen ja hiilidioksidien kiertokulusta. Mutta sään voi myös kokea paikallisesti, inhimillisesti, kehollisesti ja affektiivisesti. Myös ihmisen toiminta ja teknologia vaikuttaa sääilmiöihin tuomalla muutoksia ja katastrofeja. Säätä voi kuvata maapallollisen ulottuvuuden ja olentojen mittakaavan välillä olevana kohtaamispintana, jossa menneisyyden ilmastotapahtumat heijastuvat nykyhetkeen. Fermin pilviä kuvaavat piirustukset dokumentoivat näitä muodonmuutoksia, joissa menneisyyden vaikutukset ja ilmakehän aiempien tapahtumien aaveet ovat läsnä filosofi Jacques Derridan ajatusten hengessä.

Taidevaikuttaja, professori ja opettaja

Vaasassa pitkään vaikuttanut Ferm on toiminut muun muassa nykytaideyhdistys Platformin perustajana ja aktiivina 2000-luvun alussa. Hänet valittiin vuonna 2002 Vuoden nuori taiteilija -palkinnonsaajaksi ja hän on vaikuttanut sen jälkeen suomalaisen nykytaiteen lisäksi kansainvälisesti.

Vuosina 2013–2020 Ferm työskenteli Taideyliopiston Kuvataideakatemian paikka- ja tilannesidonnaisen taiteen professorina, ja viimeksi hän on opettanut yhdessä taidehistorian ja -teorian professori Riikka Stewenin kanssa temaattisella Elementit ja energia -teoriakurssilla. Se perustuu neljään klassiseen elementtiin: maa, vesi, ilma ja tuuli.

Ulrika Fermin yksityisnäyttelyn rinnalla Kuntsin modernin taiteen museossa esitellään ryhmänäyttely Interferences, johon osallistuu kurssin opiskelijoiden ohella myös aiemmin valmistuneita kuvataiteilijoita: Jenni Eskola, Alexa Illi, Shoji Kato, Johanna Ketola, Astri Laitinen, Helena Pulkkinen, Kati Roover, Ida Tomminen ja Sofia Vuorenmaa.

Yhdeksän taiteilijan ryhmänäyttely Interferences

Käsitteenä interferenssillä tarkoitetaan aaltoliikkeen päällekkäisyyttä, minkä vaikutus voi olla vahvistava tai vaimentava. Näyttelyssä yhdeksän taiteilijaa tutkii kohtaamisia ja ristikkäisyyksiä, ekosfäärien kietoumia, energian, materian ja merkitysten kiertokulkuja muun muassa kasvien energiantuotannon, ajan eri mittakaavojen ja visuaalisen kulttuurin kautta.

Näyttelyn teoksissa havainnot ja systeemit sekä materiaalit ja käsitteet kohtaavat aaltojen tavoin ja kertovat todellisuuden kerrostuneisuudesta. Uusmaterialismiin pureutuva konsepti nostaa esiin materiaalit taiteen energiana.

Ajan kerrostumia ja luonnon ilmiöitä

Shoji Kato rinnastaa teoksessaan muinaisen kallioaineksen ja silkkiäistoukkien päivissä kutoman silkin, tuoden esiin ajan eri mittakaavat, jotka ovat kietoutuneet toisiinsa. Kato valmistui kuvataiteen maisteriksi vuonna 2007 ja suoritti taiteellisen tohtorin tutkintonsa vuonna 2015 Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa. Hänen teoksiaan on muun muassa Kiasman, Saastamoisen säätiön kokoelmissa sekä Suomen valtion taidekokoelmissa.

Jenni Eskola ja Astri Laitinen pohtivat teoksissaan kasvien työtä valon energian hyödyntäjinä sekä taiteilijan roolia, joka jatkaa ja tekee näkyväksi kasvien työtä elämän mahdollistajana. Eskola valmistui Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta 2012. Laitinen valmistui Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta vuonna 2021.

Havainnot, värit ja käsitteet taiteessa

Sofia Vuorenmaan teos dokumentoi päiväkirjana taivaan sinisen sävyjen muutosta ja värikokemuksen jäsentymistä. Hän suorittaa kuvataiteen maisteriopintojaan Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa.

Käsitteiden muodostumista ja merkitystä suhteessa tietoon tarkastelee myös Ida Tomminen teoksessaan, jossa omenan arkkityyppinen idea edustaa käsitteiden valtaa mielikuvien ja merkitysten muotoutumisessa. Hän opiskelee Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa tila-aikataiteiden opetusalueella.

Identiteetti, kuvat ja subjektiivisuus

Alexa Illi yhdistelee pop- ja mainoskuvastoja omaelämäkerralliseen kerrontaan transfeminiinisen katseen kautta. Kuvallisuus näyttäytyy Illin työssä suhteena identiteettien rakentumiseen. Valokuvat muodostavat peilikuvia ja heijastuspintoja, joille kerrokselliset subjektiviteetit rakentuvat vuoropuhelussa kuvallisten merkitysten kanssa. Illi suorittaa parhaillaan kuvataiteen maisteritutkintoa Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa.

Helena Pulkkisen teoksessa pöytämäinen taso muistuttaa Virginia Woolfin Mrs. Dallowayn kuvittelemaa pöytää, joka ei näyttäydy täydellisenä hahmona yhdestäkään näkökulmasta, mutta tarjoaa mahdollisuuden kohtaamisiin. Pulkkinen työskentelee äänen, tilojen ja veistosesineiden kanssa. Hän viimeistelee maisteriopintojaan Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa.

Luonto, tieto ja kehollisuus

Kati Roover yhdistää liikkuvaa kuvaa, ääntä ja installaatioita. Amazonilla kuvattu videoessee pohtii ympäröivän miljöön vaikutusta tietoon, käsityksiä luontoa koskevasta tiedosta ja tiedon olemuksesta. Roover valmistui Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta 2016, ja hänen töitään on esitetty mm. Helsingin Taidehallissa ja Wäinö Aaltosen museossa.

Johanna Ketolan monitasoisessa videoesseessä käsitellään mimeettisyyttä ja kehollisuuden merkitystä eri ympäristöjen ja todellisuuksien muotoutumisessa. Hän valmistui Taideyliopiston Kuvataideakatemian tila-aikataiteen osastolta vuonna 2013, ja hänen teoksiaan on esitetty sekä Suomessa että kansainvälisesti, muun muassa Portland Institute for Contemporary Art:ssa.

Yhteistyössä toteutettu

Näyttelyt on toteutettu yhteistyössä Pro Artibus -säätiön ja Taideyliopiston Kuvataideakatemian kanssa. Ferm työskentelee Pro Artibus -säätiön taiteilijaresidenssissä Academillissä vuosina 2024–2026, ja säätiöllä on vuosina 2024–2025 projekteissa alueellinen painotus Pohjanmaalla. Näyttelyt ovat saaneet tukea Museovirastolta, Svensk-Österbottniska Samfundetilta ja Eugène, Elisabeth och Birgit Nygréns stiftelseltä.

Näyttelyiden työryhmään ovat kuuluneet kuvataiteilija Ulrika Fermin lisäksi Pro Artibus -säätiön toimitusjohtaja Mikaela Lostedt, Taideyliopiston Kuvataideakatemian taidehistorian ja -teorian professori Riikka Stewen sekä Vaasan museoiden näyttelypäällikkö Maaria Salo.

Näyttelyt ovat esillä 26.4.–16.8.2025 Kuntsin modernin taiteen museossa. Näyttelyn yhteydessä järjestetään taiteilijatapaamisia:

Lauantaina 26.4. klo 12 Ulrika Fermin moderoima keskustelutilaisuus taiteilijoiden kanssa näyttelyn teemoista. Tilaisuus on pääosin suomenkielinen sekä osittain englanninkielinen.

Ulrika Fermin Artist Talk järjestetään lauantaina 3.5. klo 13 ruotsiksi kl 14 suomeksi.