Kaupungin työnantajamaine entistä vahvempi – vastuullisuus ja työn mielenkiintoisuus korostuvat

Vaasan kaupunki teetti helmikuussa 2025 kaksi eri kyselyä tavoitteenaan selvittää Vaasan kaupungin mainetta työnantajana sekä oman henkilöstön että potentiaalisten uusien työntekijöiden keskuudessa. Kaupungin maine työnantajana sai verrattain hyvän arvosanan sekä sisäisessä että ulkoisessa kyselyssä. Vastuullisuus eli ympäristön ja ympäröivän yhteiskunnan huomioiminen sekä työtehtävien mielenkiintoisuus ovat vahvuuksia sekä sisäisesti että ulkoisesti.

– Ilahduttavaa on, että edelliseen tutkimukseen verrattuna on tehty suuri loikka kokonaismaineen arvioinnissa. Tämä osoittaa, että tekemämme kehitystoimenpiteet – kuten palkitsemisohjelman ja työsuhde-etujen parantaminen sekä panostukset ulkoiseen työnantajakuvaan työnantajabrändivideoiden, työntekijälähettiläsohjelman ja uratarinoiden kautta – ovat tuottaneet konkreettisia tuloksia, sanoo rekrytointivastaava Anne Lindell.

Henkilöstö arvostaa vastuullisuutta, ilmapiiriä ja merkityksellisyyttä

Vaasan kaupungin kokonaismaine oman henkilöstön keskuudessa on parantunut selvästi. Kaupunki koetaan työntekijöiden keskuudessa erityisesti vastuullisena ja avoimena toimijana. Vastuullisuus on merkittävä vahvuus, joka vaikuttaa esimerkiksi työskentelyhaluun ja suositteluun. Myös työntekijöiden halukkuus suositella työnantajaansa on tutkimuksen mukaan noussut.

Selkeimpinä vahvuuksina oma henkilöstö näkee työpaikan ilmapiirin, turvallisuuden, mielenkiintoiset työtehtävät ja merkityksellisyyden.

– Voimme olla ylpeitä siitä, että hyvä työilmapiiri ja työn merkityksellisyys koetaan meillä näin vahvana. Se kertoo, että teemme täällä tärkeää työtä: onnellista arkea vaasalaisille, sanoo henkilöstöjohtaja Tuulikki Kruhse-Poutanen.

Panostuksia palkitsemiseen ja urapolkuihin

Vaasan kaupungin henkilöstön mielestä palkkatasossa, etenemismahdollisuuksissa ja työsuhde-eduissa on vielä kehittämistä, vaikkakin työsuhde-eduissa oli tutkimuksen mukaan tapahtunut eniten kehitystä positiiviseen suuntaan.

– Uudet palkitsemistavat, kuten työsuhdepyörä ja Epassi, ovat hienosti parantaneet työnantajakuvaamme. Niihin meidän tulee myös jatkossa panostaa, sillä ne lisäävät vetovoimasuuttamme myös potentiaalisten työntekijöiden keskuudessa, Kruhse-Poutanen kertoo.

Kruhse-Poutasen mukaan jatkossa panostetaan lisäksi entistä enemmän myös henkilöstön kehittymis- ja etenemismahdollisuuksiin, esimerkiksi uusia urapolkuja luomalla.

– Mikäli haluamme olla houkutteleva työnantaja, meidän tulee satsata vastuullisuuden, työsuhde-etujen sekä kehittymismahdollisuuksien lisäksi uudistumiskyvykkyyteen ja dynaamisuuteen sekä tuoda esille vielä selkeämmin mielenkiintoisia, merkityksellisiä tehtäviä, joita kaupungilla teemme, toteaa Kruhse-Poutanen.

Kehittämistyö ja rekrytointikampanjat tuottavat tulosta

Myös ulkoisessa työnantajakuvatutkimuksessa on tapahtunut merkittävä parannus kaikissa osa-alueissa, ja mainemielikuva on muuttunut yhdenmukaisemmaksi edelliseen tutkimukseen verrattuna. Myös Vaasan kaupungin tunnettuus työnantajana on parantunut.

Potentiaalisten työntekijöiden mielestä Vaasan kaupungin vahvuutena on vastuullisuuden lisäksi työntekijöiden hyvä ja tasapuolinen kohtelu.

– Mielikuvien muuttaminen vaatii viestintää mutta myös aitoja kohtaamisia, kuten onnistuneita rekrytointi- ja palvelutilanteita sekä sitä, että työntekijät puhuvat työnantajastaan positiiviseen sävyyn. Tutkimustulokset kertovat, että kehittämistyötä on tehty sisäisesti ja viesti näistä toimenpiteistä on kulkenut myös ulospäin, kertoo T-Media Oy:n tutkija, KTT Petteri Puska.

Erityisesti pääkaupunkiseudulla asuvien vastaajien arviot ovat nousseet.

– Vuodesta 2020 lähtien olemme vuosittain yhdessä VASEKin ja yritysten kanssa toteuttaneet muun muassa pääkaupunkiseudulla asuville nuorille aikuisille suunnatun rekrytointikampanjan sekä saavuttaneet mediahuomiota erilaisilla tempauksilla. Vaikka mielikuvien muuttaminen on hidasta, voidaan tämän tutkimuksen myötä todeta, että tekemämme imagotyö on tuottanut jo tulosta, iloitsee markkinointi- ja viestintäjohtaja Leena Forsén.

Taustaa tutkimukselle:

Vaasan kaupunki teetti tutkimuksen helmikuussa 2025. Sisäiseen kyselyyn vastasi 270 työntekijää ja ulkoiseen kyselyyn saatiin 300 vastausta. Ulkoisen kyselyyn kerättiin vastauksia seuraavasti: Pohjanmaan maakunta (100), Kokkola (25), Seinäjoki (25), pääkaupunkiseutu (75) sekä muu Suomi (75). Tiedonkeruu tehtiin sähköisillä kyselylomakkeilla. Edellinen tutkimus tehtiin vuonna 2021, ja molemmat tutkimukset toteutti T-Media.