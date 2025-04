Esikoisromaani äidistä, tyttärestä, valintojen seurauksista ja puutarhasta

Leenamaija Forsberg-Johannessonin romaani Unilitu, uunilintu on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana.

Kameliat ja daaliat kukkivat loppukesän tukholmalaisessa puutarhassa, kun Pinja kattaa juhlapöydän, pakkaa odottamatta reppunsa ja katoaa.

Äiti Diisa päätyy etsimään tytärtään Tukholmasta, Ruotsista ja lopulta Euroopan mantereelta. Matkallaan Diisan on uskallettava kohdata oma alaston itsensä ja nuoruutensa kipeim­mät tapahtumat ajalta, jolloin lapsen elämä sai alkunsa. Pinjan on puolestaan kyettävä elämään ja kokemaan maailma äidin puutarhan taikapiirin ulkopuolella.



Unilintu, uuni­lintu on moderni muunnos Persefone-myytistä, ja se käsittelee rakkautta, valintoja ja niiden seurausten kohtaamista sekä ihmisen pyrkimystä olla uskollinen itselleen. Valheella on pitkät jäljet, sanotaan, eikä absoluuttista totuutta ole olemassa. Mutta voiko epärehellisyyden antaa anteeksi? Voiko valheen lausuja antaa anteeksi itselleen?



Leenamaija Forsberg-Johannesson on tukholmalainen kirjailija, erityisopettaja ja tulkki. Hän on kirjoittanut proosaa ja runoutta nuoruusiästä saakka ja opiskellut suomalaista nykykirjallisuutta ja -kulttuuria sekä luovaa kirjoittamista Tukholman yliopistossa, kirjoittajapiireissä ja muissa viiteryhmissä. Kirjailijan kaunokirjallinen esikoisteos novellikokoelma Tähdenlento (2022) sai ruotsinsuomalaisen Kaisa Vilhuinen-kirjallisuuspalkinnon 2023. Unilintu, uunilintu on hänen esikoisromaaninsa.

310 sivua

Nidottu, pehmeäkantinen

ISBN 9789524171540

Ilmestymisaika: Huhtikuu 2025

