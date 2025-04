Maailmankuulu Da Vinci Genius -elämysnäyttely avataan pian Tallinnassa!

Tallinnan Telliskiven alueella avataan 25.4.2025 palkittu interaktiivinen Da Vinci Genius -elämysnäyttely, joka valottaa Leonardo da Vincin luovuutta, töitä ja ajatusmaailmaa.

”Taide-elämys tarjoaa da Vincin taiteellisen perinnön lisäksi yleiskatsauksen hänen tieteelliseen tutkimukseensa ja teknisiin visioihin, samoin ihmiskehoa, luontoa ja jopa avaruutta koskeviin pohdintoihin”, kertoo näyttelyn järjestäjä Linnar Viik (PoCo-museosta).

Näyttelyn innovatiivinen tekniikka antaa kävijöille mahdollisuuden kokea maailma da Vincin silmin. Viikin mukaan taidetapahtuman tavoitteena on innostaa miettimään, millainen kytkös da Vincin ideoilla on nyky-yhteiskunnan ja tieteen kehitykseen.

”Da Vincin äärimmäisen lahjakas mieli ennusti jo 500 vuotta sitten monia nykyisistä globaaleista ongelmista.”

Da Vincin luovuus kohtaa huipputeknologian

Elämysnäyttelyssä kävijät tutustuvat interaktiivisen matkansa aikana da Vincin taiteeseen ja keksintöihin, maalauksista, kuvanveistosta ja musiikista insinööritieteeseen, astronomiaan ja ekologiaan.

Interaktiivinen tekoälyteknologia, lattiasta kattoon projisoidut kuvat ja 360 asteen äänisuunnittelu luovat taidetilan, jossa da Vincin kuuluisat teokset, kuten Mona Lisa ja Pyhä ehtoollinen, heräävät henkiin ja avautuvat kävijöille uudessa valossa.

Mukaansatempaavaan taide-elämykseen ovat Viikin mukaan tervetulleita kaikenikäiset kävijät. Da Vinci Genius yhdistää huipputeknologian ja opetuksellisen sisällön nivoen Leonardo da Vincin elämän ja aikaansaannokset nykypäivään.

Da Vincin innoittamana taide-elämys tutkii teknologian, valon, tarinankerronnan ja musiikin kautta luovuuden rajoja ja tarjoaa kävijälle sekä uutta tietoa että mahdollisuuden samaistua da Vincin luovaan ajatteluun.

Da Vinci Genius on lontoolaisen Phoenix Immersive -studion aikaansaannos, jonka konseptista ja suunnittelusta vastaa berliiniläinen flora&faunavisions. Äänisuunnittelun on tehnyt brittiläinen Grammy-ehdokas DJ SASHA, jonka 360 asteen äänitoteutus seuraa kävijää koko elämyksen ajan.

Elämysnäyttelyä sponsoroi on AS Tallink Grupp. Club One -kanta-asiakkaat saavat 15 prosentin alennuksen lipun hinnasta.

Da Vinci Genius avataan vierailijoille 25.4.2025 Telliskiven M-rakennuksessa, ja sen tuo Tallinnaan pop-taiteen museo PoCo.