Tule vaikuttumaan lastensuojelun piirissä olevan nuoren tarinasta Kuopion kaupunginteatteriin tiistaina 6.5.2025

Vuorovaikutteisen Mielettömän tarinan esittävät ArtSensen ammattinäyttelijät ja tarina pohjautuu Humanan lastensuojeluyksiköissä asuvien nuorten ja heidän kanssaan työskentelevien ohjaajien kokemuksiin. Tarinan ensimmäisessä osassa näytetään päähenkilö Santun (näyttelijä Antti Peltola) elämänpolun synkkä puoli – mikä on lopputulos, jos tärkeisiin kohtaamispisteisiin ei pystytä vaikuttamaan. Tarinan toisessa osassa yleisö ohjaa keskeisten kohtausten kulkua yhteisenä tavoitteenaan rakentaa Santun elämälle valoisampi suunta.

Mieletön tarina on maksuton ja yleisöön ovat tervetulleita kaikki paikan etukäteen varanneet. Tarina myös koskettaa jokaista, koska se on hyvin samaistuttava kertomus perheen arjesta kouluineen, harrastuksineen, ihmissuhdehaasteineen. Yleisöön on kuitenkin ennen kaikkea kutsuttu sosiaalialan ammattilaisia hyvinvointialueilta, opettajia, poliiseja, erilaisten järjestöjen edustajia sekä yhdeksäsluokkalaisia ja sitä vanhempia koululaisia ja nuoria.

Mieletön tarina esitettiin vuoden 2024 aikana Turun, Seinäjoen ja Rovaniemen kaupunginteattereissa sekä Helsingin Kansallisteatterissa. Yleisöpalaute on ollut ylistävää. Huhtikuussa 2025 Mieletön tarina valittiin Magnet Employer Brand Award -finalistiksi Wild idea -kategoriassa.

Ennen esitystä medialla on mahdollisuus haastatella lastensuojelun ammattilaisia ja ArtSensen ammattinäyttelijöitä tai käsikirjoituksesta vastannutta ohjaajaa Niina Nurmista. Ilmoitathan tulostasi ja haastattelutoiveestasi etukäteen Humanan viestintä- ja vaikuttavuusjohtaja Tiia Soiniselle.