Kainuun ELY-keskus ja OSK Lumimuutos suojelevat Haarasuon - Raakut ja luonto kiittävät

Haarasuon luonnonsuojelualue on kooltaan 27,19 hehtaaria. Kainuun ELY-keskus ja OSK Lumimuutos suojelevat kohteen osana valtakunnallista HELMI-ohjelmaa. Kohde myös ennallistetaan ojitettujen kuvioiden osalta.

Rauhoitettava kohde sijaitsee Suomussalmen kunnassa Pohjois-Kainuussa lähellä Näljänkää. Tilaa halkoo kaksi jokea, Ahvenisenjoki ja Hukkajoki, jotka jakavat alueen kolmeen erilliseen palstaan. Kohteen eteläpuolella avautuu Riitasuo ja koillisessa alue rajautuu Isoon Haarasuohon.

Kohde on valtaosin suoaluetta, mutta länsirajalla on pieni kivennäismaasaareke. Ahvenisenjoen länsipuolelle jäävä alue on ojittamatonta, valtaosin puoliavointa suota ja pienellä kivennäismaa-alueella kasvaa melko varttunutta havupuuvaltaista sekametsää.

Ahvenisenjoen itäpuolella ja Hukkajoen eteläpuolella sijaitseva alue on märkää. Siellä on paljon kuolleita koivuja, joiden alla kasvaa pajukkoa ja vaivaiskoivua. Kaakkoiskulmalla puusto on sekapuustoisempaa. Hukkajoen pohjoispuolen aluetta on ojitettu ja alueella on sekapuustoista kasvatusmetsää. Alue on rehevää korpea, joka muuttuu pohjoisempana kitumaaksi. Vesistön vaikutusalueet ovat luhtaisia ja niillä on havaittavissa tulvavaikutusta. Alue on ollut 50- ja 60-luvuilla niittopalstana. Alueella on muun muassa hömötiaisen ja pohjantikan pesintäreviirejä.

Haarasuo on merkittävä kohde myös raakkujen elinympäristöjen turvaamisen kannalta. Viime syksynä Hukkajoella koettiin raakkukuolemia, ja Haarasuon rauhoittaminen omalta osaltaan tukee Hukkajoen alajuoksun luonnon tilaa ja erittäin uhanalaisten raakkujen elinympäristöjä. OSK Lumimuutos ennallistaa Haarasuon ojitetut ojakuviot vuonna 2025.

Finnair on tukenut Haarasuon suojelua osana 100-vuotisjuhlavuottaan yhdessä maailman johtavan ilmailualan yrityksen ja lentokonevalmistaja Airbusin kanssa. Satavuotisjuhlallisuuksiensa aikana Finnair toteutti yli 100 työntekijöidensä ideoimaa vastuullisuusaloitetta. Aloitteet edustivat pieniä, mutta merkittäviä askeleita, joita Finnair ottaa kohti seuraavaa sataa vuotta. HELMI-ohjelmaan kuuluva soiden suojelu ja ennallistaminen vahvistavat suoluonnon monimuotoisuutta, hillitsee ilmastonmuutosta ja parantaa vesistöjen tilaa. Ohjelman toimet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen.

Osuuskunta Lumimuutos ennallistaa soita ja elinympäristöjä Suomessa. Kokonaisuudessaan osuuskunnalla on mukana 7000 hehtaaria ostomaita eri puolilla Suomea ja yksityismaiden, metsäyhtiöiden sekä Metsätalous Oy:n sopimusmaiden kautta ennallistamisvaikutusalue on noin 55 000 hehtaaria.