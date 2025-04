Nuorilla harhaanjohtavia käsityksiä ajonopeuksista ja liikenneturvallisuudesta

Maltti on wörttii

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen liikenneturvallisuussuunnitelmassa vuosille 2024–2030 painotetaan aiempaa enemmän viestintää, mielipidevaikuttamista, asennekasvatusta ja koulutusta. Tärkeänä kohderyhmänä ovat 15–24-vuotiaat nuoret, joiden onnettomuusriski on muita ikäryhmiä suurempi. ELY-keskus toteutti viime syksynä ensimmäistä kertaa nuorille suunnatun liikenneturvallisuuden somekampanjan, joka keskittyi erityisesti korjaamaan nuorten virheellisiä käsityksiä ajonopeudesta. Kampanjan tavoitteena oli lisätä tietoisuutta, muuttaa käyttäytymistä ja saada aikaan keskustelua ylinopeudesta.

Kampanjan videot pyörivät nuorten suosimissa somekanavissa TikTokissa ja Instagramissa ja videot kohdennettiin 16–24-vuotiaille varsinaissuomalaisille ja satakuntalaisille nuorille. Kampanja onnistui yli odotusten, sillä keräsi yhteensä 2,3 miljoonaa näyttökertaa. Kampanja herätti nuorissa tunteita ja ajatuksia, mikä ajoi heidät myös kommentoimaan videoita. Kommentit osoittavat, että kampanjalle oli tarvetta.

Womp womp nobody cares

Nuorten kommenteissa nousi esille mm. yleinen piittaamattomuus, ylinopeuksien ihannointi, oman ajotaidon yliarviointi ja haavoittumattomuuden harha:

"Kukaa ei ole ylinopeuteen kuollut... Se on eriasia mihin ja miten sen auton pysäyttää. Törmäämällä vai hallitusti!"

"sit jos kolari käy nii se on sen ajan ongelma"

"nah ite kyl aja se 75kmh 40 alueella"

"Enemän vaaraa aiheuttaa se mopo joka kulkee 60 aluella 35"

"Jos ei niitä tienvarressa olevia miniminopeuksia osaa noudattaa niin kortti joutaisi hyllylle."

"puhukaa myös siitä kuinka 40km/h vauhdilla liittyminen jäiselle motarille ei oo cool"

ELY-keskus toteuttaa tänä kesänä uuden nuorisolle suunnatun somekampanjan, jonka toteutuksessa pureudutaan mm. nuorten kommenteissa esiintyneisiin harhakäsityksiin. Kampanjassa pureudutaan myös laajemmin liikenneturvallisuuden ongelmakohtiin. Kampanja alkaa TikTokissa ja instagramissa toukokuussa ja jatkuu syksyyn saakka.

Nuorten riskitekijöitä liikenteessä

Ystävät vaikuttavat merkittävästi nuoren kuljettajan riskikäyttäytymiseen. Nuori kuljettaja on valmis ottamaan yhä suurempia riskejä liikenteessä, mikäli ystävät hyväksyvät riskejä ottavan ja liikennesäännöistä piittaamattoman ajotavan. Nuorten mieskuljettajan onnettomuusriskiä nostaa merkittävästi kyydissä olevat nuoret matkustajat. Onnettomuusriski pienenee, jos mukana on keski-ikäisiä matkustajia. Nuorilla mieskuljettajilla matkustajan läsnäolon vaikutus on suurempi, jos matkustaja on mies kuin jos hän on nainen.

Nuorten kuljettajien kohdalla väsymys on myös merkittävä ajoon vaikuttava tekijä, koska he ajavat useammin yöllä, joka on ihmisen luontaisen unirytmin mukaan nukkumisjakso ja siten heillä on luontainen taipumus nukahtaa rattiin.

Turvavyön käyttämättä jättäminen kuolemaan johtaneissa liikenneonnettomuuksissa on yleisempää nuorilla kuin vanhemmilla kuljettajilla ja matkustajilla. Myös pyöräilykypärän käytössä on paljon parannettavaa.

Vanhempiin kuljettajiin verrattuna nuoret kuljettajat käyttävät useammin kännykkää, kuuntelevat musiikkia, syövät tai juovat autoa ajaessaan, pyöräillessään ja kävellessään. Kännykän ja muun teknologian käyttö liikenteessä ajamisen aikana on kasvava ongelma ja riskitekijä.

Valitettavasti nuorten miesten kuolemaan johtaneissa liikenneonnettomuuksissa on usein riskitekijänä myös alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena ajaminen.

Lisäksi monet nuoret ajavat kustannussyistä pienemmillä ja vanhemmilla autoilla, joissa ei ole uusinta turvatekniikkaa.

Vaikka nuoret kuljettajat ovat riskiryhmä itsessään, voidaan kuitenkin todeta, että useimmat nuoret eivät aja tahallaan turvattomasti. Nuoriin kuljettajiin liittyvät riskit johtuvat kokemattomuudesta, kypsymättömyydestä ja elämäntavoista, jotka liittyvät ikään ja sukupuoleen.

Nuoret kuljettajat joutuvat suhteellisen usein onnettomuuksiin, jotka johtuvat siitä, että he eivät sovita ajonopeuttaan vallitseviin liikenneolosuhteisiin esimerkiksi kaarreajossa. Kyvyttömyys sovittaa ajonopeutta liikenneolosuhteisiin liittyy useisiin edellä mainittuihin tekijöihin, kuten vähäiseen ajokokemukseen, ongelmiin riskikäyttäytymisen ja omien taitojen yhteensovittamisessa sekä vertaispaineesta selviytymiseen.

Vanhemmat näyttävät esimerkkiä lapsilleen ajokäyttäytymisestä

Kasvatuksen periaate - rajat ja rakkaus - pätee myös nuoriin kuljettajiin. Vanhemmat näyttävät esimerkkiä lapsilleen, joten vanhempien ajokäyttäytymisestä voidaan usein ennustaa nuorten kuljettajien tulevaa ajokäyttäytymistä. Lisäksi nuoren kuljettajan riskikäyttäytyminen riippuu siitä, missä määrin vanhemmat kannustavat turvalliseen käyttäytymiseen ja asettavat selkeät rajat.

Maltti on wörttii -kampanjan videot

Toukokuussa lanseerataan kampanjan uudet videot.

Lisätietoja:

