Mitä uutta Vaasaan suunnitellaan? Tutustu vuoden 2025 kaavoituskatsaukseen!

Kaavoituskatsauksessa esitellään kaikki vuoden 2025 aikana alkavat ja jatkuvat kaavahankkeet. Tutustu vuoden 2025 kaavoituskatsaukseen.

Kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakson mukaan kaavoituksen tärkeä tehtävä on luoda ratkaisuja, jotka kestävät aikaa ja tarjoavat mahdollisuuksia tulevaisuuden tarpeille.

- Se, mitä rakennetaan nyt, on paikoillaan seuraavat vuosikymmenet. Tämän vuoksi päätöksille ja linjauksille on tehtävä huolellinen vaikutusten arviointi. On tärkeää pohtia, mihin valinnat johtavat 5, 10, 20 ja 35 vuoden päästä, sillä rakennettu ympäristö ei muutu nopeasti, eikä virheitä ole helppo korjata.

Silmukkatielle kaavaillaan ympärivuotista urheiluhallia

Huutoniemelle, Silmukkatien jalkapallokentän alueelle, kaavaillaan monipuolista urheilu- ja virkistysaluetta, jonka keskeisenä osana olisi ympärivuotinen urheiluhalli. Hallin tavoitteena on turvata sääolosuhteista riippumattomat harjoittelumahdollisuudet etenkin jalkapalloilijoille, mutta myös muiden lajien harrastajille.

– Rakentamalla alueelle pysyvä urheiluhalli, voidaan jalkapallotoimintaa ylläpitää myös talvikaudella ja jopa vuosikymmeniksi eteenpäin, kaavoitusarkkitehti Jennifer Heikius kertoo.

Asemakaavamuutos on lähtenyt liikkeelle Vaasan Palloseura juniorit ry:n aloitteesta, ja sen tavoitteena on vastata kasvavaan harjoittelupaikkojen tarpeeseen. Kaavamuutoksen arvioidaan parantavan alueen liikuntapalveluita ja elinympäristöä, sillä se sijaitsee lähellä kouluja ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella.

Asemakaavaluonnos on määrä esitellä keväällä 2025, ja mikäli kaikki etenee suunnitellusti, urheiluhallin rakentaminen voi alkaa keväällä 2026.

Kissatalon muutto Isolahteen edistyy kaavamuutoksella

Vaasan kodittomien kissojen ystävät ry on hakenut asemakaavan muutosta Isolahdentie 6:n tontille, jotta se voisi siirtää sinne Palosaarella ylläpitämänsä kissatalon toiminnan. Yhdistys omistaa tontin ja sillä sijaitsevan rakennuksen, mutta tontti on kaavoitettu asumiseen, ja kissatalo vaatii liiketilakäyttöön soveltuvan kaavan.

Vuonna 2021 myönnetty poikkeamislupa asemakaavasta kumottiin hallinto-oikeudessa naapuruston tekemän valituksen vuoksi, ja vaihtoehdoksi jäi asemakaavan muuttaminen. Yhdistys jätti kaavamuutoshakemuksen maaliskuussa 2024. Kaavamuutos on tarkoitus saada hyväksytyksi vuoden 2025 aikana ja lainvoimaiseksi vuoteen 2026 mennessä.

Isolahden tontti soveltuu sijaintinsa puolesta paremmin kissatalolle, sillä alueella on enemmän pysäköintitilaa ja hyvät liikenneyhteydet. Kissatalon toiminnalla ei katsota olevan haitallisia vaikutuksia ympäristölle, kun jätehuolto ja siivous hoidetaan asianmukaisesti. Kaavamuutoksen avulla yhdistys voi tarjota kissoille ja niiden hoitajille turvalliset ja toimivat tilat jatkossakin.

Uusi rakentamislaki keventää lupakäytäntöjä

Vuoden 2025 alusta voimaan tullut rakentamislaki sujuvoittaa lupaprosesseja erityisesti pienten rakennusten osalta. Alle 30-neliöiset rakennukset ja alle 50-neliöiset katokset voidaan jatkossa toteuttaa ilman lupaa.

– Esimerkiksi pienet varastot, saunat, vierastuvat ja autokatokset eivät välttämättä vaadi rakentamislupaa. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että hanke noudattaa voimassa olevia kaava- ja rakennusmääräyksiä, muistuttaa kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakso.

Asemakaavan ulkopuolisille rakentamattomille alueille tarvitaan edelleen poikkeamislupa, ja rakennusoikeus sekä rakennusjärjestys tulee tarkistaa etukäteen rakennusvalvonnasta.

Rakentamisluvan hakija voi ensin hakea erillistä sijoituslupaa, jossa arvioidaan, täyttyvätkö rakennuspaikan sijoittamisen edellytykset. Uusi sijoittamislupa tuo ennakoitavuutta rakennushankkeisiin, mutta kaavoituksen merkitys rakentamisen ohjauksessa korostuu entisestään. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on tärkeää varmistaa, että suunnitelmat täyttävät kaavamääräykset ja rakentamisoikeuden ehdot.

Viime vuosien tapaan kaavoituskatsaus julkaistaan ainoastaan nettiversiona (suomeksi ja ruotsiksi). Tutustu vuoden 2025 kaavoituskatsaukseen osoitteessa vaasa.fi/kaavoituskatsaus2025.