Finnjävel tuo röpörieskan Helsingin parhaalle aamiaiselle

NH Collection -hotellit ovat tunnettuja ainutlaatuisista lokaatioistaan vetävimpien metropolien ytimessä, paikallisen historian ja taiteen kunnioituksestaan, tasokkaasta palvelustaan sekä yleisesti kaupunkinsa parhaaksi tituleeratusta aamiaisestaan. Juhlavuonna NH Collectionin keskeisiin arvoihin kuuluva gastronomia nousee entistä vahvemmin esiin, kun valitut hotellit ovat kutsuneet korkeatasoisen lähiravintolan keittiövierailulle. Aamiaisen yhteydessä tilauksesta valmistettavat juhla-annokset ovat tarjolla Signature Breakfast Constellation Edition -kampanjassa mukana olevissa hotelleissa puolen vuoden ajan lokakuuhun 2025 saakka.

Tommi Tuomisen ja Henri Alénin perustama helsinkiläinen Finnjävel on maailman ainoa suomalaisiin makuihin ja ruokaperinteeseen keskittynyt Michelin-tähtiravintola. Paikalliset luonnonantimet ja perinnereseptit tarjotaan Helsingin Taidehallissa sijaitsevassa ravintolassa modernisoituina fine dining -tason makuelämyksinä.

”Meitä yhdistää Finnjävelin kanssa kunnioitus suomalaisia perinteitä ja kulttuuria kohtaan. Hotellissamme suomalaisuus näkyy arvorakennusten historian kunnioittamisena, kotimaisena taiteena, ikiaikaisista hoitoperinteistä ammentavina spa- ja saunakokemuksina sekä mahdollisimman lähellä tuotettuina raaka-aineina ravintoloissamme”, kertoo NH Collection Helsinki Grand Hansan hotellinjohtaja Tom Strandberg ja jatkaa: ”Jo ensimmäisen toimintavuotemme aikana olemme huomanneet, että suomalaisuus kiehtoo kansainvälisiä vieraitamme ja he ovat hyvin avoimia kokemaan aitoja, paikallisia elämyksiä. Suomi tunnetaan maailmalla etenkin puhtaasta luonnosta, joka heijastuu myös suomalaisen ruuan ja raaka-aineiden arvostuksessa. Tämä kaikki kiteytyy kansainvälisestikin arvostetussa Finnjävelissä, joten on mahtavaa saada juuri heidät vieraaksemme juhlavuoden aamiaiselle.”

Finnjävelin keittiömestari Mikael von Lüders on luonut Hansa Café Bar & Brasserien aamiaiselle juhla-annoksen, jonka pääosassa loistaa Savon ruokaperinteeseen kuuluva röpörieska. Viljaisan makuisen ja rakenteeltaan rouhean ohrarieskan pinta on rapea, mutta sisältä se on pehmeä ja sopivan sitkoinen. Ohraryyneistä leivottu perinteinen röpörieska oli aikoinaan ravitseva ja täyttävä eväs maatilan raskaiden töiden lomassa nautittavaksi, mutta sitä leivottiin myös pyhiä ja juhlia varten. Hotelliaamiaiselle röpörieskasta on rakennettu salonkikelpoinen annos tarjoamalla sen kanssa lohta ja mätiä. Myös perinteinen munavoi on korvattu modernilla 64-asteisella kananmunalla.

”Keittiöpäällikkö Filip Forsberg on luonut hotelliaamiaisen, jota kehutaan jo kaupungin parhaaksi, joten on ilo päästä Finnjävelin annoksella osaksi tätä elämystä. Luomme röpörieskalla makumaailman, jonka kautta suomalaiset pääsevät kokemaan nostalgiset maut uudessa, modernissa muodossa. Samalla raotamme Suomen rikasta ruokaperinnettä hotellin kansainvälisille vieraille ja tarjoamme heille mahdollisuuden kokea jotain taatusti erilaista ja mieleenpainuvaa”, kertoo Finnjävelin keittiömestari Mikael von Lüders.

10-vuotisjuhla – NH Collection Hotels & Resorts

NH Collection on yksi kansainvälisen Minor Hotels -hotelliyhtiön premium-luokan brändeistä. NH Collection -valikoimaan kuuluu lähes 100 hotellia ja yhteensä 15 000 huonetta 20 suurkaupungissa Euroopassa ja Amerikassa. Helsingin lisäksi uusimpia avauksia ovat Ibiza ja Pariisi. NH Collection on hiljattain myös laajentunut uusille markkinoille, kuten Dubaihin, Malediiveille, Sri Lankaan ja resort-kohteisiin.

Kymmenen toimintavuoden aikana NH Collection -hotellit ovat jakaneet vierailleen yli 35 miljoonaa tervetulotoivotusta, tarjoilleet yli 20 miljoonaa herkullista aamiaista ja kohottaneet onnittelumaljan yli 300 000 juhlassa ja tapahtumassa.

Aamiaisresepteistä vastaavilla keittiömestareilla on yhteensä 11 Michelin-tähteä. Annoksissa korostuvat laadukkaat paikalliset raaka-aineet ja niiden lähestymistapa vaihtelee klassisista valmistustavoista moderneihin innovaatioihin – yhteisenä tavoitteena tarjota terveellinen ja elämyksellinen aloitus päivälle.

Finnjävelin luoma juhla-annos on tarjolla NH Collection Helsinki Grand Hansan aamiaisella lokakuuhun saakka. Annos valmistetaan tilauksesta. Hansa Cafén runsas aamiainen Finnjävelin Röpörieskalla täydennettynä on tarjolla hintaan 40 euroa. Hotellivieraat voivat tilata juhla-annoksen huoneen hintaan sisältyvän aamiaisen lisäksi 12,40 euron lisähintaan.

Faktat lyhyesti – Signature Breakfast Constellation Edition

Mitä? NH Collection juhlistaa 10-vuotista taivaltaan kansainvälisellä Signature Breakfast Constellation Edition -kampanjalla

NH Collection juhlistaa 10-vuotista taivaltaan kansainvälisellä Signature Breakfast Constellation Edition -kampanjalla Missä? NH Collection Helsinki Grand Hansa, Mannerheimintie 5, Helsinki ja 9 muuta NH Collection -hotellia Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa

NH Collection Helsinki Grand Hansa, Mannerheimintie 5, Helsinki ja 9 muuta NH Collection -hotellia Euroopassa ja Latinalaisessa Amerikassa Kuka? Juhla-annoksen on suunnitellut Finnjävelin keittiömestari Mikael von Lüders

Juhla-annoksen on suunnitellut Finnjävelin keittiömestari Mikael von Lüders Mitä tarjolla? Savolainen röpörieska lohella, mädillä ja 64-asteisella kananmunalla

Savolainen röpörieska lohella, mädillä ja 64-asteisella kananmunalla Milloin? Annos on saatavilla tilauksesta hotellin aamiaisella lokakuuhun 2025 saakka

Annos on saatavilla tilauksesta hotellin aamiaisella lokakuuhun 2025 saakka Hinta? Hansa Café Brasserien runsas aamiainen Finnjävelin juhla-annoksella täydennettynä 40 euroa. Hotellivieraat voivat tilata juhla-annoksen huoneen hintaan sisältyvän aamiaisen lisäksi 12,40 euron lisähintaan.





Juhla-aamiaista tarjoavat hotellit, vierailevat ravintolat, Michelin-tähdet ja keittiömestarit:

NH Collection A Coruña Finisterre: Culler de Pau (2 tähteä), Javier Olleros

NH Collection Madrid Palacio de Tepa: Paco Roncero Restaurante (2 tähteä), Paco Roncero

NH Collection Cáceres Palacio de Oquendo: Versátil (1 tähti), Alejandro Hernández

NH Collection Milano CityLife: La Parolina (1 tähti), Iside de Cesare

NH Collection Roma Palazzo Cinquecento: Pipero (1 tähti), Ciro Scamardella

NH Collection Eindhoven Centre: Wiesen (1 tähti), Yuri Wiesen

NH Collection Copenhague: Kadeau (2 tähteä), Nicolai Nørregaard

NH Collection Helsinki Grand Hansa: Finnjävel (1 tähti), Mikael von Lüders

NH Collection Mexico City Reforma: Biko, Mikel Alonso

NH Collection Buenos Aires Crillon: García, Luciano García

Finnjävel

Finnjävel tarjoaa uniikin ravintolakokemuksen sukeltaen syvälle perinteiseen suomalaiseen makumaailmaan ja katoavaan kansanruokaperinteeseen. Ravintolan tarina alkoi vuonna 2016, kun Tommi Tuominen ja Henri Alén omia juuriaan tutkittuaan perehtyivät suomalaiseen ruokakulttuuriin. Projektiravintolana aloittanut Finnjävel toimii nykyisin Helsingin Taidehallin kupeessa kahtena ravintolana: matalamman kynnyksen lounas- ja illallisravintola Sali sekä hienostunut fine dining -ravintola Salonki. Se on ainoa Michelin-tähdellä palkittu suomalaiseen ruokaan erikoistunut ravintola sekä myös Suomen ensimmäinen, joka on saanut Michelin-tunnustuksen parhaasta palvelusta. Tommi Tuominen on maamme ainoa kahta tähtiravintolaa luotsaava keittiömestari. Hänen perustama Demo nousi Guide Michelin -tähtilistalle jo vuonna 2007 ja on pitänyt tähtensä pidempään kuin mikään muu ravintola Suomessa.

Lisätietoa: Finnjävel

NH Collection Helsinki Grand Hansa

NH Collection Helsinki Grand Hansa on korkeatasoinen hotelli, joka yhdistää historialliset puitteet moderniin vieraanvaraisuuteen. Helsingin keskeisimmällä paikalla rautatieaseman ja Ylioppilasaukion välissä sijaitsevassa hotellissa on 224 tyylikästä huonetta. Kaupunkilaisten ja matkailijoiden kohtaamispaikkana aamiaisesta yömyssyyn palvelee ravintola Hansa Café Bar & Brasserie, kaupungin parhaat cocktailit ja hulppeimmat näköalat tarjoilee Kupoli-cocktailbaari ja hotellin monipuoliset kokous- ja juhlatilat tarjoavat puitteet unohtumattomille tapahtumille. Hotellin pohjakerroksessa sijaitsee suomalaisesta saunaperinteestä inspiroitunut, elämyksellinen Usva spa sekä hulppea 300 neliön Usva Wellness -kuntosali. NH Collection Helsinki Grand Hansa on osa kansainvälistä Minor-hotelliyhtiötä.

Lisätietoa: NH Collection Helsinki Grand Hansa

NH Collection Hotels & Resorts

NH Collection Hotels & Resorts on korkeatasoinen majoitusbrändi, jolla on lähes sata kohdetta ympäri Eurooppaa ja Amerikkaa ja kasvava maailmanlaajuinen verkosto esimerkiksi Arabiemiirikunnissa, Malediiveilla ja Sri Lankassa. NH Collection tarjoaa poikkeuksellisia majoituskokemuksia yhdistäen täydellisesti mukavuuden, innovatiivisuuden, intuitiivisen palvelun, tyylikkään ympäristön ja yllättävät, paikallisen kulttuurin inspiroimat makuelämykset.

NH Collection on osa kansainvälistä Minor Hotels -hotelliyhtiötä ja kuuluu Minor DISCOVERY -uskollisuusohjelmaan. Lisätietoja saat osoitteesta nh-collection.com, ja voit seurata NH Collectionia Facebookissa, Instagramissa ja YouTubessa.

Minor Hotels

Minor Hotels on globaali hotelliketju, jolla on yli 560 hotellia, lomakeskusta ja -huoneistoa 58 maassa visionaan yhdistää ja innostaa. Hotellinomistajana, -operaattorina ja -sijoittajana Minor Hotels täyttää nykypäivän kansainvälisten matkailijoiden tarpeet ja toiveet monipuolisen kahdeksan hotellibrändin – Anantara, Avani, Elewana Collection, NH, NH Collection, nhow, Oaks ja Tivoli – sekä niihin liittyvien erilaisten yritysten kautta. Minor Hotelsin kunnianhimoisena kasvutavoitteena on avata globaalisti 280 uutta hotellia vuoden 2027 loppuun mennessä. Minor Hotels on maailman suurimman itsenäisten hotellien liittouman, Global Hotel Alliancen (GHA), jäsen ja osa Minor DISCOVERY -uskollisuusohjelmaa.

Lisätietoa: minorhotels.com sekä seuraamalla Minor Hotelsia Facebookissa ja Linkedinissä.