Ainutlaatuinen konsertti Ukrainan tueksi Helsingissä 23. toukokuuta – ukrainalainen kamariorkesteri Four Seasons esiintyy yhdessä vain harvoin

Helsingin kaupunki ja sen ukrainalainen yhteistyökaupunki Dnipro juhlistavat yhteistyötään konsertti-illalla 23. toukokuuta, kun Helsinki saa vieraakseen arvostetun Four Seasons -kamariorkesterin. Kamarimusiikin ystäville on tarjolla ainutlaatuinen konserttielämys, sillä sodan takia eri maissa ammattiaan harjoittavat muusikot pystyvät konsertoimaan yhdessä vain harvoin.

Toivon sävelet -konsertissa Suomen ensiesitys ja Queen Elisabeth -viulukilpailun voittaja

Kaksikymmenhenkistä Four Seasons -kamariorkesteria johtaa kansainvälisesti tunnettu kapellimestari ja Ukrainan palkittu kansantaiteilija Dmytro Logvin. Konsertti-illassa Suomen ja Ukrainan musiikilliset perinteet yhdistyvät sointuvaksi taideteokseksi. Esitys sisältää teoksia Jean Sibeliukselta, Johann Sebastian Bachilta ja ukrainalaiselta säveltäjältä Zoltan Almashilta. Lisäksi kuullaan Cesare Chiacchiarettan lumoava Sunflower Seeds -teos, joka saa konsertissa Suomen ensiesityksen.

Toivon sävelet -konsertin solistina loistaa Dmytro Udovychenko. Udovychenko voitti viime vuonna arvostetun Queen Elisabeth -viulukilpailun. Muut solistit ovat pianisti Igor Chetuev ja harmonikkataituri Yevhen Zhyla.

Dnipro on kansainvälisestikin tunnettu klassisen musiikin kaupunki. Kaupungissa järjestetyistä Musiikkia ilman rajoja -musiikkifestivaalista kehittyi Dnipron kulttuurinen tavaramerkki, jossa konsertoi muusikoita kaikkialta Euroopasta. Four Seasons -kamariorkesterin muusikot ja sen solistit vaikuttivat merkittävästi festivaalin menestystarinaan.

Konsertin peruslipun hinta on 10 euroa (sisältää palvelumaksun). Peruslipun sijaan kävijä voi ostaa myös joko 25, 50 tai 250 euron tukilipun Dnipron hyväksi. Tukilippujen tuotolla autetaan Dniprossa musiikkia opiskelevia lapsia, jotka ovat menettäneet läheisiään sodassa. Osallistumalla konserttiin kävijä voi osaltaan vahvistaa ukrainalaisten uskoa siihen, että Suomi on heidän tukenaan sodan aikana ja sen jälkeenkin. Lipunmyynti: Lippu.fi

Helsinki tukee Ukrainaa, ukrainalaisia ja Dniproa

Helsingin kaupunki on tukenut ukrainaa ja ukrainalaisia eri tavoin sodan syttymisestä lähtien. Dnipron kaupungin kanssa Helsingillä on yhteistyösopimus vuodesta 2023. Tukea on kohdennettu erityisesti lapsille ja nuorille.

Tänä vuonna Helsinki tuki Dniproa 110 000 euron määrärahalla, josta suurin osa käytetään lasten ja nuorten kesäleirikulujen kattamiseen. Tukivarat mahdollistavat myös Four Seasons orkesterin vierailun Helsingissä.

Venäjän hyökkäyssota on aiheuttanut merkittäviä menetyksiä myös Ukrainan kulttuurielämälle. Kulttuurikohteet ovat kärsineet ja muusikoiden mahdollisuudet harjoittaa ammattiaan vaikeutuneet. Sodan vaikeuksien keskellä musiikki ylläpitää ukrainalaista identiteettiä ja luo toivoa.

Dnipro osallistuu Helsingin kaupungin kutsumana myös Maailma kylässä -festivaaliin Helsingissä 24.–25. toukokuuta. Festivaalin teemana vuonna 2025 on rauha.

Tämä tiedote uutisoidaan hel.fi-sivustolla myös ruotsiksi, englanniksi ja ukrainaksi.