Faast Point vahvistaa hallitustaan

Hallituksessa jatkavat puheenjohtaja Daniel Pasternack sekä jäsenet Hexi Arteva, Roman Cherkasov ja Torkel Tallqvist.

Faast Point rakentaa sähköautojen ultranopeaa latausketjua Suomeen. Sen kaikissa latauspisteissä on taattu minimiteho (150 kW per latauspiste) ensimmäisenä Suomessa. Lisäksi katetut latausasemat ja lähimaksu helpottavat asiointia.

Ketjun ensimmäinen asema avattiin Jari-Pekka liikenneasemalle Joroisiin, ja uusia asemia avataan Hartolaan, Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyyteen ja Espoon Tapiolaan kesään 2025 mennessä. Tavoitteena on 20–30 asemaa vuosien 2025–2026 aikana.

Laajentuminen edellyttää vahvaa strategista osaamista, jota uudet hallituksen jäsenet tukevat omilla erikoisaloillaan.

Faast Pointin hallitus:

Daniel Pasternack, hallituksen puheenjohtaja

Daniel, KTT (rahoitus), on luonut lähes 30-vuotisen uran pankki- ja varainhoitoalalla. Hän on toiminut Eufex Pankin ja Elite Alfred Bergin (EAB Group) toimitusjohtajana sekä vastannut uusiutuvan energian sijoitustoiminnasta EAB:lla ja Evlillä vuosina 2016-2024. Nykyisin Daniel toimii Senior Advisorina PwC Finlandin neuvonantopalveluissa ja hänellä on useita hallitustehtäviä, muun muassa Solnet Green Energy Oy:ssä, UM Kiinteistöt Oy:ssä ja Roga Sport Oy:ssä.

Hexi Arteva, hallituksen jäsen

Hexi, MBA, on toiminut lähes 30 vuotta hankekehitykseen liittyvien projektien johtotehtävissä. Hankkeet ovat pääosin urheiluun ja liikuntaan liittyviä rakennus- ja palvelumuotoilun projekteja. Syventäviä opintoja näihin hän on käynyt UEFA:n ja Lausannen yliopiston koulutusohjelmissa. Hexi sijoittaa aktiivisesti hankkeisiin, joiden parissa hän toimii. Vapaa-ajalla hänet löytää alppihiihdon, tenniksen ja hevosten kasvatuksen parista. Hexin luottamustoimia ovat mm. toimiminen kaksi kautta Espoon kaupunginvaltuustoryhmässsä sekä liikuntalautakunnan puheenjohtajan nuijan käyttäminen. Hallitusvastuita Hexille on kertynyt sijoitusyhtiöittensä lisäksi mm. Veikkausliigan hallituksesta.

Roman Cherkasov, hallituksen jäsen

Romanilla, KTM (rahoitus), on lähes 20 vuoden kokemus talouskonsultoinnista ja taloushallinnosta. Roman on tehnyt merkittävän uran Big4 yhtiöissä yritysjärjestelyneuvonantajana ja toiminut viisi ja puoli vuotta EAB Group Plc:n (Nasdaq OMX Helsingissä listattu yhtiö) talousjohtajana. Nykyisin Roman toimii Directorina PwC Suomen yritysjärjestelytiimissä ja harrastaa sijoitustoimintaa oman sijoitusyhtiönsä kautta.

Paavo Moilanen, hallituksen jäsen

Paavo hyödyntää Kaponieeri Oy:ssä 35 vuoden asiantuntemustaan liikenne-ennusteissa, digitaalisessa liikkuvuudessa ja strategisessa suunnittelussa. Hänen laaja uransa sisältää johtotehtäviä Rambollin Digital Mobility Labissa, Kyyti Groupissa ja Strafica Oy:ssä, sekä tutkimus- ja konsultointikokemusta kansainvälisistä ja kansallisista infrastruktuurihankkeista. Paavolla on vahva tausta kehittyneiden liikenneratkaisujen, kuten MaaS-alustojen ja digitaalisten liikennejärjestelmien kehittämisessä ja toteuttamisessa.

Torkel Tallqvist, hallituksen jäsen

Torkelilla, KTM (rahoitus), FT (tuotekehitys), on pitkä kokemus projekti- ja kuluttajayritysjohtamisesta sekä rahoitus, siijoittaja- ja tutkimustoiminnasta. Tällä hetkellä Torkel toimii työelämän professorina (Corporate Entrepreneurship) Svenska handelshögskolan Hankenilla. Vuosina 2014-2019 Torkel toimi Hartwall Capitalilla pääosin sijoitusjohtajana vastaten Inkerman (Ukraina) ja Polarica -sijoituksista. 2006-2010 hän toimi tutkijana Åbo Akademilla. Tätä ennen Torkel toimi johtajana Nautorilla, Coca-Cola Cold Drink’illa sekä brändipäällikkönä Hartwallilla. Menneitä hallitusvastuita ovat mm. Hartwall Capital, Lappset, Marja Kurki, Karelia-Upo Floor, Polarica ja Inkerman.

Anssi Thureson, hallituksen jäsen

Anssilla on erittäin vahva, lähes 25 vuoden mittainen kokemus kuluttajaliiketoiminnasta sekä kansainvälisen ketjuliiketoiminnan rakentamisesta Suomeen. Anssi on ollut alusta alkaen tuomassa Lidliä sekä Espresso Housea Suomeen. Viime vuodet Anssi on toiminut toimitusjohtajana Tukholmassa vastaten Pohjois-Euroopan markkinoista ja globaalista kasvusta nopeasti kehittyvällä FMCG-sektorilla. Anssilla on ollut useita luottamus- ja hallitustehtäviä niin kansainvälisesti kuin Suomessakin, mm. Restel Oy ja Toneco Group Oy. Vapaa-ajalla hänet löytää lasten harrastusten parista tai juoksupoluilta.