Vantaalla nuorten tekemät väkivaltarikokset ovat lisääntyneet – Gettogymi pitää nuoret poissa kadulta

Nuorten hyvinvointi on kriittisessä käännekohdassa. Tuoreen Nuorisobarometrin mukaan nuorten usko omaan tulevaisuuteensa on romahtanut: vain 61 % suhtautuu siihen optimistisesti, kun vielä vuonna 2016 luku oli 83 %. Samalla yhä useampi nuori, jopa lähes puolet (47 %) 15–24-vuotiaista, kertoo kokevansa yksinäisyyttä ainakin muutaman kerran kuukaudessa.

Yksinäisyys voi näyttäytyä myös levottomuutena, vihaisuutena tai jopa väkivaltaisena käyttäytymisenä. Yhteiskunnasta ulossulkeminen on tutkitusti yksi väkivaltailmiöiden ja katujengiytymisen taustatekijöistä. Yksinäisyys voi pahimmillaan eristää nuoren niin syvästi, että se johtaa radikalisoitumiseen tai rikoksiin.

– Jos emme rakenna turvallisia yhteisöjä, nuori löytää kadulta haitallisen yhteisön. Gettogymillä emme luovuta yhdenkään nuoren suhteen. Se on yhteisö, jossa joku uskoo nuoreen silloinkin, kun hän itse ei jaksa, sanoo Gettogymin projektipäällikkö ja valmentaja Charlotte Pettersson.

Poliisihallituksen vuoden 2024 tietojen mukaan nuorten osuus väkivaltarikoksista epäiltyinä tekijöinä on edelleen kasvanut Suomessa. Alaikäisiä oli epäillyistä noin 30 prosenttia.

Gettogymi tarjoaa ratkaisun ja vaihtoehdon väkivallalle

Gettogymi on Myyrmäessä sijaitseva maksuton lähiösali. Se ei ole vain paikka harrastaa kamppailulajeja, vaan kansainvälisestikin ainutlaatuinen malli nuorten väkivaltaisen käyttäytymisen ja jengiytymisen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi.

Kamppailulajit tuovat salilla käymiseen ja nuoren arkeen tavoitteellisuutta ja sääntöjä. Treenatessa opetellaan käsittelemään aggressiota rakentavalla tavalla ja harjoitellaan impulssikontrollia.

Salilla työskentelee ammattilaisia, joiden osaamisessa yhdistyvät kamppailulaji- ja valmennusosaaminen sekä nuorisoalan ja väkivaltatyön asiantuntemus. Väkivaltatyössä hyödynnetään HelsinkiMissiossa kehitettyä Aggredi-menetelmää, joka on tutkitusti tehokas väkivaltaisen käytöksen vähentämisessä.

– Gettogymi avattiin reilu vuosi sitten. Viime vuonna siellä kävi arviolta 600 nuorta. Tänä vuonna kävijöitä on ollut jo 400. Keski-ikä on 15 vuotta, ja noin kolmasosa jää salille treenaamaan säännöllisesti. Sana on kiirinyt nuorten ja toimintaan ohjaavien ammattilaisten keskuudessa, ja tilat käyvät jo ahtaiksi, kertoo Pettersson.

Gettogymillä nuori liittyy osaksi hyvää joukkoa

Gettogymin lähestymistapa on yhteisöllinen. Nuori otetaan mukaan kunnioittavasti ja kuunnellen. Keskusteluapua on tarjolla. Keskusteluja käydään myös kuin huomaamatta treenaamisen ja yhteisen tekemisen, ruuanlaiton ja syömisen ohessa. Sali tarjoaa nuoren elämään aikuisen. Ammattilaisten lisäksi salilla työskentelee myös kokemusasiantuntijoita ja vapaaehtoisia.

Salilla nuori liittyy osaksi hyväksyvää yhteisöä, jolloin koettu ulkopuolisuuden tunne ja yksinäisyys vähenevät. Annettu tuki sitouttaa myös koulukäyntiin, vahvistaa työelämätaitoja ja rakentaa siten nuorelle toiveikkaampaa tulevaisuutta.

– Gettogymillä muhun suhtaudutaan kuin perheenjäseneen. Voin olla oma itseni. Hyvät valmentajat, hyvä ruoka, hyvät treenit, hyvä tunnelma, tekevät musta gettogymiläisen. Jos mä en kävis Gettogymillä, elämä ois tällä hetkellä varmaan kaduilla tai rikolliselämää, Gettogymillä käyvä nuori

Lahjoittajien tuki pitää Gettogymin ovet auki jatkossakin

Lahjoittamalla mahdollistaa Gettogymin toiminnan jatkumisen ja laajenemisen sekä tuen yhä useammalle nuorelle. Suuren kysynnän vuoksi henkilöstön, aukioloaikojen ja tilojen laajentaminen on välttämätöntä. Toimintaa on tarkoitus laajentaa myös muualle Suomeen.

Lahjoittaa voi HelsinkiMision verkkosivuilla https://www.helsinkimissio.fi/lahjoita/.

Hyvässä joukossa kukaan ei jää yksin -kampanja

HelsinkiMission Hyvässä joukossa kukaan ei jää yksin -kampanja nostaa esiin sen, kuinka yhteisöillä – ja meillä kaikilla – on vastuu yksinäisyyden vähentämisestä. Kampanja muistuttaa, että jokainen meistä on osa yhteisöä, joka joko sulkee ulos tai kutsuu sisään. Kun näemme, kun huomaamme, kun toimimme, yksinäisyys ei jää vain käsitteeksi. Se tunnistetaan ja yksinäisyyden voima heikkenee.

Kampanja kertoo tarinoita yksinäisyydestä. Kampanjan ensimmäinen osa kertoo Gettogymiltä apua saaneen nuoren tarinan.

Gettogymi

Gettogymi ehkäisee ja vähentää 13–29-vuotiaiden nuorten väkivaltaista käyttäytymistä ja rikollisuuteen pohjautuvaa jengiytymistä nuorisotyön keinoin. Toimintaan ei tarvita lähetettä. Sen toteuttaa HelsinkiMissio yhteistyössä Vantaan kaupungin nuorisopalveluiden kanssa. Toimintaa rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö erityisavustuksella sekä Urlus-säätiö.