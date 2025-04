Oma Häme lahjoittaa Ilveskodin perinne-esineet sotaveteraaniyhdistyksille

Oma Häme lahjoittaa Ilveskodin perinne-esineistön Sotainvalidien Veljesliiton Kanta-Hämeen piirille sekä Sotainvalidien Kanta-Hämeen perinneyhdistykselle. Hämeenlinnassa toimiva Ilveskoti tarjoaa hoito- ja kuntoutuspalveluja sotiemme veteraaneille ja muille tarvitseville.

Ilveskodin toiminta siirtyi hyvinvointialueen vastuulle liikkeenluovutuksella vuoden 2024 alussa. Ilveskodin toiminnasta vastasi aiemmin Kanta-Hämeen sairaskotisäätiö, joka perusti Ilveskodin vuonna 1991. Toimintansa aikana Ilveskoti on saanut lahjoituksina esimerkiksi tauluja, seinävaatteita ja koriste-esineitä lisäämään tilojen kodinomaisuutta ja viihtyisyyttä. Sotainvalidien Veljesliiton Kanta-Hämeen piiri ja Sotainvalidien Kanta-Hämeen perinneyhdistys ehdottivat Oma Hämeelle Ilveskodin irtaimiston lahjoittamista kulttuuriperinnön säilyttämiseksi.

Aluehallitus päätti lahjoituksesta kokouksessaan maanantaina 14. huhtikuuta. Päätöksellä hyvinvointialue haluaa osaltaan tukea veteraaniperinteen säilyttämistä. Esineistö luovutetaan perinneyhdistyksille vielä huhtikuussa ennen Ilveskodin remontin alkamista. Ilveskoti remontoidaan vuoden 2025 aikana ikäihmisten palveluiden että vammaispalveluiden käyttöön.

Kokouksen muut asiat

Maanantaina koolla ollut aluehallitus käsitteli kokouksessaan myös hyvinvointialueen taloutta ja merkitsi tiedoksi talouden toteuman 1-2/2025. Alkuvuoden osalta talouslukuihin liittyy epävarmuuksia, mikä johtuu osin raportointiongelmista.

Hyvinvointialue on siirtynyt vuoden 2025 alusta uuden talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen asiakkaaksi ja ottanut käyttöön uusia tietojärjestelmiä. Lisäksi hyvinvointialueella on tapahtunut isoja organisaatiomuutoksia, kuten Oma Hämeen tukipalvelut Oy:n palvelutoiminnan aloitus tammikuun alussa. Muutokset vaikeuttavat talouden raportointia ja vertailukelpoisuutta alkuvuoden aikana. Hyvinvointialue on kuitenkin ottanut käyttöönsä uuden seurantamallin, jonka avulla talouden seuranta helpottuu.

Aluehallitus päätti lisäksi perustaa 21 uutta virkaa. Kyseessä ei ole uusien työntekijöiden palkkaamisesta, vaan olemassa olevien tehtävien muuttamisesta virkasuhteiseksi. Virkoja perustetaan useille toimialoille. Virkojen perustamisilla ei ole kustannusvaikutuksia.

Muut asiat aluehallitus hyväksyi esityslistan mukaisesti. Seuraava kokous on 28. huhtikuuta.

Aluehallituksen 14.4.2025 kokouksen esityslista