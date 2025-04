Kosmoksen syksyn 2025 kirjat on julkaistu

Tutustu Kosmoksen katalogiin kokonaisuudessaan tästä.

Syksyn esikoiskirjailijoita Mariia Niskavaaraa ja Johanna Valjakkaa yhdistää vino huumori ja tarkka katse ihmiseen.

Mariia Niskavaaran Ester, teurastaja on groteski ja oivaltava romaani lihasta, äitiydestä ja kuolemasta. Niskavaara on lakonisuudessaan Aki Kaurismäen, Daniil Harmsin ja E.L. Karhun hengenheimolainen, jonka kuva ihmisestä ja ihmisen tarpeista on vinksahtanut mutta täsmällinen.

Johanna Valjakan Klinikka O on surrealistinen kertomus hoivan ja vallan sekoittumisesta. Mystisellä tohtori Orellin unihäiriöklinikalla kaikki näyttää olevan hyvin: asiakkaat saavat ensiluokkaista hoitoa ja ravitsevat itseään parhaiden keittiömestareiden herkuilla. Silti jokin ei täsmää. Onko klinikka sitä mitä väittää?

Anna Äärelän Mene mene mene on jännitysromaani poliisi Nelli Åmanista, jolla on traumaattinen menneisyys opettajana. Kenttäpoliisina ja neuvottelijana työskentelevä Åman ja hänen työparinsa Jesse Sarkola todistavat lähietäisyydeltä, kuinka jatkuva pimeys ja poikkeuksellisissa oloissa eläminen saavat ihmiset toimimaan väkivaltaisesti ja ennakoimattomin tavoin.

Leonora Carringtonin Kuulotorvi on alun perin julkaistu vuonna 1974 ja nyt surrealismin hulvaton klassikkoteos julkaistaan ensimmäistä kertaa suomeksi! Marian Leatherby on 92-vuotias, kun hän saa uuden kuulotorvensa avulla selville, että hänen perheensä juonii hänen sulkemistaan laitokseen. Pian hän löytääkin itsensä mystisestä vanhainkodista, jossa rakennukset näyttävät syntymäpäiväkakuilta ja igluilta, ja hulvaton surrealistinen seikkailu saa alkunsa.

Eva Baltasarin Boulder kuljettaa vapaana laivakokkina työskentelevän Boulderin rakkauden perässä Islantiin. Kumpi voittaa, rakkauden vai vapauden kaipuu? Baltasar on katalonialainen queer-kirjallisuuden tekijä, jonka proosa on särkyvää ja kaunista. Boulder oli ehdolla vuoden 2023 International Booker Prizen saajaksi.

Ali Smithin Gliff on ylistetyn kirjailijan dystooppinen romaani lapsista ja hevosesta. Koskettava ja elähdyttävä teos on ajankohtainen ja elintärkeä kertomus kielessä, luonnossa ja ihmisluonnossa piilevästä monipuolisuudesta ja sitkeydestä.

Christine Webb Erityisin eläin – myytti ihmisyyden ylivertaisuudesta saa lukijan pohtimaan omaa älykkyyttään. Evoluutiobiologian tohtori Webb opettaa Harvardin yliopistossa ja tutkii ihmislajin, muiden lajien ja luonnon suhdetta. Webbib mukaan ihmislajia vaivaa käsitys omasta ylivertaisuudestaan muihin eläimiin nähden. Erityisin eläin osoittaa, että käsityksemme älykkyydestämme ja merkityksestämme ei ole synnynnäinen, vaan se opitaan ja omaksutaan aikuisiässä erityisesti länsimaisessa kulttuurissa.

Sophie Gilbert Tytöt vs. tytöt on polttavan ajankohtainen kuvaus siitä, kuinka 2000-luvun alun popkulttuuri käänsi naiset ja tytöt toisiaan – ja itseään – vastaan. Populaari tietokirja tutkii 1990- ja 2000-luvun vaihteen naiskuvaa ja pureutuu aikakauden paljastavimpiin ilmiöihin, mm. musiikkiin, elokuviin, televisioon, muotiin ja juorulehtiin. Gilbert pui pop-kuvaston ja internetkulttuurin julmaa naisvihamielisyyttä ja sen pitkiä vaikutuksia yhteiskuntaan.

Joonas Pesosen avoin ja valaiseva tietokirja Penisyklopedia vie meidät miehisyyden, seksin, ihmissuhteiden, tunteiden, seksuaalisen suuntautumisen ja kehon moninaisiin ulottuvuuksiin. On aika avata keskustelu miesten seksuaalisuudesta.

Sita Salmisen 52x – uudenlainen päiväkirja on kirja sinulle, joka haluaisit pysähtyä. Sita Salminen on kehittänyt uudenlaisen päiväkirjan, jossa on 52 osiota, joiden avulla syvennät itsetuntemustasi ja pysähdyt tutkiskelemaan, mikä elämässäsi on tärkeää. Tehtävien rinnalla kulkevat muistiinpanosivut tarjoavat kirjoitustilaa ajatuksillesi ja tunteillesi.

Elina Innasen Vegaanin joulukirja tarjoilee joulun herkullisimmat vegaanireseptit uudistettuna laitoksena. Elina Innasen keittokirjat ja blogi ovat juurruttaneet itsensä uuteen suomalaiseen ruokakulttuuriin, ja hänen resepteistään on tullut monen kotikeittiön klassikkoja. Vegaanin joulukirja kokoaa yksien kansien väliin vuodenvaihteen juhlasesongin rakastetuimmat reseptit munakoisosillistä vegaaniseen wellingtoniin.

Selja Ahavan ja Emma Puikkosen Rakennenautintoja palaa uusintapainoksena. Esseeteos käsittelee romaanin lukemista ja kirjoittamista keskittyneesti ja yksityiskohtiin tarkentaen. Mikä on romaani ja mistä se koostuu? Miten kirjailija rakentaa romaanin, ja miten rakenne toisaalta vaikuttaa lukukokemukseen? Miksi rakenteen pohtiminen on nautinto?

Sita Salmisen huippusuosittu kalenteri taipuu monenlaisiin tarpeisiin, halusit sitten hidastaa elämää, kirjata tavoitteitasi tai tehostaa arkeasi. Täydellinen kalenteri niin työhön, opintoihin kuin vapaa-ajalle. Vuoden 2026 Sitan kalenteri sisältää viikko-, kuukausi- ja vuosinäkymät sekä reilusti muistiinpanotilaa helpottamaan pitkän tähtäimen suunnittelua.

