Snickari Summer Chefs -viikot tuovat jälleen nimekkäitä kokkivieraita Naantaliin

Naantalin Vanhankaupungin rannassa sijaitseva ravintola Snickari houkuttelee ruokamatkailijoita Naantaliin tuomalla tulevalla kesäkaudella vierailulle kolme ansioitunutta suomalaiskokkia.

Ensimmäisenä Snickarin keittiön ottaa haltuunsa porvoolaisen Michelin-ravintola Vår:in perustanut keittiömestari Niko Lehto. Hänen menunsa on saatavilla 28.–31. toukokuuta.

Juhannuksen jälkeen 24.–28. kesäkuuta vierailulle saapuu puolestaan Pohjois-Savon parhaaksi ravintolaksi valitun Havu Kitchen & Bar:in keittiömestarina työskentelevä huippukokki Kim Mustonen.

Snickari Summer Chefs -vierailut huipentuvat 5.–9. elokuuta, jolloin Snickarissa vierailee parhaillaan Suomen seuraaviin Bocuse d'Or -edustajakarsintoihin valmistautuva Johan Kurkela.

Kattaukset herättäneet suurta kiinnostusta

Snickari Summer Chefs -viikon aikana saatavilla on kunkin vierailijakokin suunnittelema, usean ruokalajin signature menu alkusnackin tai amuse bouchén kera. Illalliselämyksen täydentää tarkkaan mietitty viiniparitus.

Kokkivierailut järjestettiin Snickarissa ensimmäistä kertaa viime kesänä, jolloin vierailijoiden illalliskattaukset täyttyivät ennätysnopeasti.

– Summer Chefs -viikot tuovat Naantalin kesään mahdollisuuksia todella ainutlaatuisiin illalliselämyksiin. Vierailulle saapuvat kokit ovat Suomen ehdotonta huippua, ja viime vuoden perusteella tiedämme, että kiinnostus ruokamatkailuun Naantalissa on kovassa nosteessa. Suosittelenkin varamaan pöydän Summer Chefs -kattauksiin hyvissä ajoin, huomauttaa Snickaria operoivan Sunborn Saga Oy:n ravintolatoimenpäällikkö Jarno Seppä.

Snickarin kesä alkaa vappuna

Snickarissa valmistaudutaan parhaillaan tulevaan kesäkauteen. Ravintola avaa ovensa talvitauon jälkeen jälleen vappuaattona, jolloin tarjolla on pöytiin tarjoiltu usean ruokalajin vappumenu.

– Kesän menulla Snickari luottaa tänäkin vuonna pohjoismaiseen makumaailmaan, lähiruokaan ja sesongin raaka-aineisiin. Sijaintimme Naantalin Vanhankaupungin rannassa on lyömätön, ja kesällä laajat aukioloajat sekä iso, aurinkoinen terassimme tarjoavat mahdollisuuden poiketa vaikkapa pizzalle, nauttia lasillisen kesäpäivän lomassa tai päättää kesäilta kolmen ruokalajin illalliseen teatterikäynnin jälkeen, Seppä kuvailee.

Snickari Summer Chefs -kokkivierailijat

Niko Lehto on yksi Porvoon tunnetuimmista keittiömestareista. Kevääseen 2025 saakka hän toimi ravintoloitsijana ja keittiömestarina porvoolaisessa ravintola Vår:issa, joka saavutti Michelin-tähden vain puolitoista vuotta avaamisensa jälkeen – Nikon johdolla. Nikon ruokafilosofia nojaa vahvasti pohjoismaiseen keittiöön. Sesongin raaka-aineet, villiyrtit ja paikalliset maut ovat hänen ruoanlaittonsa ytimessä, ja visuaalisuus sekä eettiset valinnat kulkevat luontevasti mukana. Ravintola Vår ylsi hiljattain 11. sijalle Suomen 50 parasta ravintolaa -listauksessa.

Kim Mustonen on Vuoden Keittiömestari 2023 ja nykyisin Tahkovuoren huipulla Kuopiossa sijaitsevan Havu Kitchen & Bar:in keittiömestari. Kim on noussut ravintola-alan huipulle pitkän ja monipuolisen uransa ansiosta. Vuosien työskentely eri puolilla maailmaa on ollut keskeinen osa hänen kehittymistään kansainvälisesti arvostetuksi ammattilaiseksi. Kim on kartuttanut kokemustaan Michelin-ravintoloissa muun muassa Lontoossa ja New Yorkissa sekä Ruotsissa, Tanskassa, Australiassa, Etelä-Koreassa ja Ranskassa.

Johan Kurkela on Vuoden Kokki 2023 ja lisäksi hän edusti Suomea maailman arvostetuimmassa ja vaativimmassa Bocuse d'Or -kokkikilpailussa kaudella 2022–2023 saavuttaen huikean 6. sijan. Tällä hetkellä Johan joukkueineen valmistautuu toukokuun lopulla käytäviin Suomen seuraaviin Bocuse d'Or -edustajakarsintoihin. Snickari-vierailun menu tarjoaa katsauksen Johanin ruokafilosofiaan kilpailukeittiön ulkopuolella: raaka-aineista ja kauden antimista ammentavaa, konstailematonta ruokaa, jossa maku on aina etusijalla.

Ravintola Snickari

Mannerheiminkatu 2

21100 Naantali

Snickari avaa ovensa vappuaattona keskiviikkona 30. huhtikuuta, jolloin tarjolla on pöytiin tarjoiltu usean ruokalajin vappumenu.

Snickari Summer Chefs -teemaviikot käynnistyvät 28. toukokuuta.

Kevään aukioloajat

ke 30.4. klo 17–22 (vappumenu)

su 11.5. klo 12–16 (äitienpäivämenu)

pe-la 23.–25.5. klo 12–23

su 25.5. klo 12–18

ke-la 28.–31.5. klo 16–23 (Snickari Summer Chefs: Niko Lehto)

Menut ja varaukset

snickari.fi

Sunborn asiakaspalvelu

sales@sunborn.fi

p. 0300 44550 (0,65 €/min + pvm/mpm)