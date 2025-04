Skanska rakentaa 700 oppilaan lukion Vantaan Aviapolikseen – palvelee myös alueen asukkaiden tarpeita

”Aviapolis on loistava paikka uudelle lukiolle, sillä se on nopeasti kasvava uusi kaupunginosa, johon suunnitellaan niin uutta asumista, työpaikkoja kuin liiketoimintaakin. Lukio rakennetaan Aviabulevardille aivan juna-aseman viereen, ja sinne on helppo tulla eri puolilta kaupunkia junalla, busseilla ja myöhemmin myös Vantaan ratikalla”, kertoo VTK Kiinteistö Oy:n rakennuttajapäällikkö Jukka Puolakka.

Lukio osaltaan edistää Aviapoliksen ydinalueen kehitystä. Sen elinkaari on pitkä, ja tiloista tehdään muunneltavia vaihteleviin tarpeisiin. Esimerkiksi liikuntasali voidaan iltaisin ja viikonloppuisin ottaa liikuntaseurojen käyttöön. Rakennuksen ensimmäiseen kerrokseen suunnitellaan myös muita julkisia tiloja.

Kohteen korkeatasoisesta arkkitehtuurista vastaa arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki, ja sille on asetettu myös korkeatasoiset kaupunkikuvalliset tavoitteet, kuten taiteen hyödyntäminen rakennuksen yhteydessä.

Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat lukion liikuntasali ja näyttämö sekä neljä kerrosta korkea keskusaula, jonka arkkitehtonisia piirteitä korostavat korkeatasoiset teräsportaat ja kulkusillat. Rakennuksen toisessa kerroksessa on kattoterassi, joka rakennetaan oppilaiden välituntipihaksi.

Kaikki vapaat kattopinnat ovat päällystetty joko aurinkopaneeleilla tai viherkatolla, ja kohteesta rakennetaan mahdollisimman energiatehokas uusiutuvia energiamuotoja, kuten aurinkoenergiaa ja maalämpöä hyödyntämällä. Hankkeessa Skanska hyödyntää myös tahtituotannon periaatteita, jolla pyritään optimoimaan työmaan arjen sujuvuutta ja tehokkuutta.

Hanke kattaa kokonaisuudessaan noin 9100 bruttoneliömetriä, ja rakennustöiden on määrä alkaa kevään 2025 aikana ja valmistua alkuvuodesta 2027.

”Skanskalla on vahva tausta korkealuokkaisista, pitkälle tulevaisuuteen tähtäävistä kohteista, mutta myös koulurakentamisesta, ja rakentamisen aikana haluamme varmistaa onnistuneen lopputuloksen tiiviillä yhteistyöllä hankkeen eri osapuolten välillä. Tämä moderni koulurakennus on merkittävä hanke paitsi itse rakennuksen tuleville käyttäjille myös meille rakentajille Skanskassa”, sanoo Skanskan tulosyksikön johtaja Urmas Soots.

Skanska on aiemmin toteuttanut Aviapoliksen alueelle kaksi omaperusteista toimistorakennusta Aviabulevardi I ja II sekä Clarion Aviapolis -hotellin.

VTK Kiinteistöt Oy on Vantaan kaupungin merkittävien strategisten hankkeiden kehittäjä ja toteuttaja. Tehtävänämme on rakennuttaa ja omistaa muun muassa toisen asteen koulutiloja.