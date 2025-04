Financier Group avaa 15-paikkaisen omakase-ravintolan Eromangan vanhaan leipomoon

Shiin vetovastuun ottaa aiemmin muun muassa tukholmalaisessa Michelin-tähdellä noteeratussa Sushi Shossa työskennellyt ja omakase-ravintola Omadia pyörittänyt Nadim ”Nadi” Nasser. Hän on uudessa ravintolassa keittiömestari, ravintoloitsija ja osakas.

Shiissä tarjolla on vain yksi, sesonkien ja raaka-aineiden tuoreuden mukaan vaihtuva, pääosin merenelävistä koostuva 11-ruokajin menu, johon kuuluu sashimeja, nigireitä ja useita pieniä, japanilaisesta keittiöstä innoituksensa saavia annoksia. Omakase viittaa siihen, että menun päättää keittiömestari, otsumami pieneen annoskokoon.

”Näiden lisäksi liitutaululle kirjataan erilaisia päivän annoksia, joilla kokonaisuutta voi täydentää. Tarjolla saattaa olla vaikkapa merikrotin maksaa, norjalaista merisiiliä, käsin poimittuja kampasimpukoita tai wagyu-härkää”, sanoo Nasser.

”Uskomme, että Helsingissä on tilaa laadukkaalle japanilaiselle ruoalle. Tarjontamme on paljon vähäisempää kuin vaikkapa muissa Pohjoismaissa”, sanoo ravintola Palacen Eero Vottonen, yksi Financier Groupin omistajista.

Shii aukeaa aivan Helsingin keskustaan mutta sijaitsee hieman piilossa, sisäpihan kulmassa osoitteessa Fabianinkatu 17. Tilassa toimi aiemmin Eromangan leipomo.

”Ravintolan nimi Shii tarkoittaa shhh-äännettä japaniksi ja sellainen haluamme olla. Itsestään melua pitämätön ja hieman salaperäinen. Taianomainen mutta rento ja hämyisä. Tilassa yhdistyy kunnianhimoinen ruoka, rento tunnelma, hyvä musiikki ja huippuviinit”, sanoo Nasser.

Shii on panostanut paljon juomapuoleen. Viinilistan on suunnitellut Financier Groupin pääsommelier Aleksi Mehtonen yhdessä Nadi Nasserin kanssa.

”Erinomaisten sakejen lisäksi tarjolla on huolella kuratoitu valikoima hyvän hinta-laatusuhteen viinejä lähes yksinomaan pieniltä tuottajilta. Pääosin kupliviin ja valkoisiin keskittyvältä listalta löytyy myös Burgundin todellisia huippuja ja muutama herkullinen punaviini”, sanoo Aleksi Mehtonen.

Shii on avoinna keskiviikosta lauantaihin. Arkisin kattauksia on kaksi (17.00 ja 19.30). Lisäksi lauantaisin on iltapäiväkattaus (14.30). 15 hengen tiskin lisäksi ravintolassa on 6 hengen kabinetti.