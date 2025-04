Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen kommentoi nuorten kokemuksia sananvapaudesta

Lehikoinen pitää tärkeänä, että koulutus valmistaa nuoria aktiivisiksi kansalaisiksi. Hänen mukaansa suomalaisilla nuorilla on monipuolisia taitoja hyödyntää sananvapauttaan. Sananvapaus voi kuitenkin menettää merkityksensä, jos nuorilla ei ole uskoa vaikuttamisen mahdollisuuksiin.

– Jos ajatellaan, että ei voi vaikuttaa tosiasiallisesti mihinkään, että millään ei ole mitään väliä, niin sehän on valtavan latistava voima, Lehikoinen kuvailee.

Lehikoinen kertoo ymmärtävänsä esimerkiksi Elokapinan toimintaa tämän turhautumisen kautta. Lehikoisen mukaan monet nuoret tuntevat, että heitä ei kuulla tarpeeksi, eikä tarvittavia uudistuksia tehdä riittävän nopeasti.

– Elokapina on uusien sukupolvien keino havahduttaa. Ajattelen, että heillä on aikamoinen oikeus tehdä tekoja, jotta he tulevat kuulluksi.

Koulutusjärjestelmän tulee Lehikoisen mukaan pystyä uudistumaan ajan haasteiden mukana. Tätä työtä koordinoi opetus- ja kulttuuriministeriössä peruskoulun tulevaisuustyö -hanke.

Tutkittu tieto kohtaa moninaisia uhkia



Lehikoisen haastattelu on osa TJNK:n Tutkijoiden sananvapauden tueksi -hanketta, joka on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. Hankkeen tuottama haastattelusarja syventyy tutkijoiden ja asiantuntijoiden kokemuksiin sananvapautta uhkaavasta häirinnästä, hiljentämisestä ja itsesensuurista.

Sarjan aiemmassa haastattelussa tutkija Tiina Järvi kiinnitti Lehikoisen tavoin huomiota nuorten poliittiseen aktiivisuuteen. Hän viittasi huolestuneesti viimeaikaiseen kehitykseen, jossa yliopistot ympäri maailman ovat pyrkineet tukahduttamaan Palestiinalle tukea osoittavia mielenosoituksia. Ristiriita aktiivisen kansalaisuuden ihanteeseen nähden on tällöin ilmeinen.

Häirinnästä ja hiljentämisestä ovat kertoneet sarjassa myös mm. Helsingin poliisin entinen ylikomissario Jari Taponen sekä sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtori Tuula Juvonen. Näkökulmat aiheeseen ovat moninaisia, mutta kokemus digitaalisilla alustoilla tapahtuvasta häirinnästä yhdistää lähes kaikkia. Kaikki 12 haastattelua ovat luettavissa TJNK:n verkkosivuilla.

Ohjeistus tutkimusorganisaatioiden, tutkijoiden ja asiantuntijoiden tueksi

Tutkijoiden ja asiantuntijoiden kohtaamaan häirintään on jo pyritty vastaamaan monissa organisaatioissa. Käytäntöjen hajanaisuus asettaa kuitenkin eri organisaatioiden tutkijat ja asiantuntijat erilaiseen asemaan. Hankkeen tavoitteena on ollut tuottaa kaikkien tieteenalojen yhteinen ohjeistus, joka tarjoaa tutkimusorganisaatioille, tutkijoille ja asiantuntijoille tietoa sananvapauteen kohdistuvista uhista sekä tehokkaimmiksi havaittuja vasta- ja tukitoimia. TJNK:n laatima ohjeistus julkaistaan toukokuussa.