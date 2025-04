Uusia keinoja vesistöjen tilan parantamiseen

Karjanlanta on arvokas resurssi – päivitetty opas antaa tietoja lannan käytön tehostamiseen 14.3.2025 10:40:10 EET | Tiedote

Lanta on arvokas lannoite ja maanparannusaine, jonka käytössä on tehostamisen varaa. Kiinnostus karjanlannan käyttöön kasvinviljelytiloilla on lisääntynyt, kun lannoituskustannukset ovat nousseet ja tietämys lannan käytön hyödyistä on kasvanut. Olemme päivittäneet Lanta tehokkaaseen käyttöön -oppaan vastaamaan uudistuneen lainsäädännön ja maataloustukien ehtoja, joista keskeisimmät ovat fosforiasetus ja ehdollisuuden vaatimukset. Opas on suunnattu kasvinviljelytiloille ja sen tarkoituksena on edistää lannan käyttöä osana maan kasvukunnon parantamista.