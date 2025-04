Työttömien työkykyyn entistä paremmin tukea Keski-Suomen hyvinvointialueelta

– Vuoden alussa käyttöön otettu uusi toimintamalli mahdollistaa kaikille keskisuomalaisille työttömille yhdenvertaiset sosiaali- ja terveyspalvelut ja aiempaa sujuvamman yhteistyön sosiaalipalvelujen, terveyspalvelujen, työllisyyspalvelujen ja Kelan välillä, kuvaa avosairaanhoidon keskisen alueen palvelupäällikkö Anne Kirmanen. – Kokonaisvaltaisella tuella pyritään edistämään työelämään pääsyä ja vähentämään pitkäaikaistyöttömyyttä.

Työkyvyn tuen sosiaali- ja terveyspalveluja on kehitetty osana Keski-Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Hankkeen tuella on uuden toimintamallin kehittämisen lisäksi purettu työttömien terveystarkastuksen jonoja ja näin sujuvoitettu palveluun pääsyä. Vuonna 2024 työttömien terveystarkastuksia tehtiin Keski-Suomessa yhteensä 1 097, kun esimerkiksi ennen korona-aikaa vuonna 2019 terveystarkastuksia tehtiin vain 411.

Palveluun pääsyä on edistetty myös lisäämällä digitaalisen asioinnin mahdollisuuksia: esimerkiksi työttömän terveystarkastus voidaan toteuttaa täysin digitaalisesti. Myös terveysasemalle tai muualle paikan päälle tarkastukseen menevät asiakkaat voivat täyttää esitietolomakkeen digitaalisesti, jolloin hoitaja voi suunnitella tarkastuksen yksilöllisesti asiakkaan tarpeita vastaavaksi.

Työkyvyn tuen tiimistä moniammatillista tukea

Työttömien terveystarkastuksia toteutetaan nyt uusien työllisyysalueiden mukaisesti. Kaikille kolmelle työllisyysalueelle on nimetty omat sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat, jotka tekevät terveystarkastuksia ja työskentelevät osana työkyvyn tuen tiimejä. Perustasolla on myös aloittanut osa-aikainen työkykyasiantuntijalääkäri, joka toimii työkyvyn tuen tiimien ja muiden sote-ammattilaisten tukena.

– Työkyvyn tuen tiimissä asiakas saa monialaista ja yksilöllistä tukea tilanteeseensa, Kirmanen kuvaa. – Tiimiin voidaan kutsua asiakkaan tueksi esimerkiksi sosiaaliohjaaja, lääkäri, työllisyyspalveluiden tai Kelan asiantuntija sekä joku asiakkaan läheinen. Tiimin tapaamisessa asiakkaalle laaditaan työkyvyn tuen suunnitelma.

Eri alojen ammattilaisten rooleja työkyvyn tukemisessa on selkeytetty uudella koko hyvinvointialueen kattavalla toimintamallilla. Kun kaikilla ammattilaisilla on yhdenmukaiset toimintatavat, asiakkaat saavat yhdenvertaista palvelua. Toimintamallissa on panostettu siihen, että asiakkaat saavat tukea tarpeisiinsa jo perustason palveluissa. Näin erikoissairaanhoidon resurssit voidaan kohdistaa aiempaa paremmin niille asiakkaille, joiden tilanteen hoitaminen edellyttää erikoissairaanhoidon osaamista.