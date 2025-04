Uusi Picnic Myyrmäkeen – Myyrmannin keskeisin paikka kasvavien asiakasvirtojen äärellä

Myyrmannin Picnic-ravintola avataan kesän alussa kauppakeskuksen keskeisimmälle paikalle, ensimmäisen kerroksen aukiolle. Ravintola palvelee koko päivän niin lounasruokailijoita, junalla kulkevia työmatkalaisia kuin ostoksilla kävijöitä.

”Suositut patonkimme ja uuniperunamme ovat yhä useamman lounas- ja take away -valinta, ja haluamme tarjota tämän helpoimman valinnan myös Myyrmannissa. Myyrmannin kävijämäärät kasvoivat viime vuonna 28 prosenttia edellisvuodesta. Meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus tarjota kauppakeskuksen kasvavien asiakasvirtojen äärelle viihtyisä paikka hengähtää, viettää aikaa ja nauttia jotain virkistävää ja ravitsevaa”, kertoo Picnicin liikepaikkapäällikkö Kenneth Granroth.

Picnic haluaa olla helpoin valinta – suomalaisten rakastamat tuotteet patongeista salaatteihin ja uuniperunoihin ovat tarjolla asiakkaille aamusta iltaan siellä, missä ihmiset liikkuvat.

”Myyrmanni on jo kymmenes pääkaupunkiseudun kauppakeskus, jossa voi nauttia Picnicin tuotteista. Sijainti kauppakeskuksen keskeisellä paikalla palvelee monenlaisia asiakkaita ja heidän tarpeitaan nopeasta take away -aamiaisesta rauhalliseen lounashetkeen tai kätevään päivälliseen”, Granroth sanoo.

Picnic löytyy pääkaupunkiseudun kauppakeskuksista Myyrmannin lisäksi Columbuksesta, Dixistä, Forumista, Jumbosta, Kaaresta, Kampista, Lippulaivasta, Sellosta ja Triplasta. Näiden ja muiden pääkaupunkiseudun ravintoloiden lisäksi Picnic-ravintoloita on ympäri Suomen keskeisillä sijainneilla.

Nuorten arvostama työpaikka

Laajentuva Picnic-ketju tarjoaa työmahdollisuuksia yhä useammalle nuorelle. Picnic on tutustuttanut jo yli 3000 nuorta työelämään, ja yrityksen työtyytyväisyys on korkea: viimeisimmän työtyytyväisyyskyselyn kokonaisarvosana on 8,4/10.

Picnicin Janina Hallberg: "Meille on tärkeää rakentaa nuoren työntekijän kanssa yhdessä urapolkua, joka opettaa monipuolisesti työntekoa ja kannustaa uralla etenemiseen. Vastuu nuorista työntekijöistä on yksi asia, joka yhdistää meitä ja Myyrmannia."

”Meillä viihdytään todella hyvin ja nuoret arvostavat meitä työpaikkana, mikä näkyy myös työtyytyväisyyslukemassamme. Tarjoamme työntekijöillemme monipuolisen työn, jossa pääsee oppimaan monia taitoja henkilökohtaisesta, hyvästä asiakaspalvelusta tuotteiden valmistukseen.”, kertoo Picnicin toimitusjohtaja Janina Hallberg.

Myyrmannin omistajayhtiö Citycon tekee yhteistyötä nuorten puolesta työskentelevän Nuorten Palvelu ry:n kanssa. Tänä vuonna yhteistyö on näkynyt muun muassa Nuorten Palvelu ry:n ja Vantaan nuorisotoimen järjestämissä nuorten työllistymistä ja kesätyön löytämistä tukevissa CV-työpajoissa. Lisäksi Myyrmannissa toimii nuorten kohtaamiseen koulutettuja järjestyksenvalvojia, joiden työnä on normaalien järjestyksenvalvojan tehtävien lisäksi nuorten kanssa toimiminen ja nuorten asioiden edistäminen.

Yhteystiedot

Kenneth Granroth, liikepaikkapäällikkö, 040 586 4616, kenneth.granroth@picnic.fi

Janina Hallberg, toimitusjohtaja, 050 570 8808, janina.hallberg@picnic.fi