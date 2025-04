Alkaako mökkikautesi pääsiäisenä? Muista nämä turvallisuusseikat!

Koulutuspäällikkö Mikko Poutala Suomen Palopäällystöliitosta kokosi yhteen tärkeät huomiot vapaa-ajan asunnon turvallisuuden takaamiseksi sekä turvallisuusvinkit keväiseen pääsiäiseen.

Toimiva palovaroitin

Vapaa-ajan asunnoissa palovaroittimen toiminta on tärkeä testata aina asunnolle saavuttaessa, ja samalla lisätä patterit paikoilleen, jos ne on poistettu talven ajaksi. Palovaroittimet on tärkeä myös uusia säännöllisesti.

”Kylmät ja kosteat olosuhteet nopeuttavat palovaroittimen vanhenemista ja heikentävät sen toimintavarmuutta”, Poutala muistuttaa.

Valmistajien määrittelemä käyttöikä palovaroittimille on yleensä 5–10 vuotta, joka lasketaan varoittimen valmistusajankohdasta.

Häkävaroitin

Häkävaroitin on oleellinen silloin, kun asunnossa on tulisijoja tai kaasulla toimivia laitteita – esimerkiksi jääkaappi tai liesi. Häkävaaraa voi pienentää oikealla tulisijan käytöllä ja kaasulaitteiden kunnosta huolehtimalla. Lue huolellisesti asennusohjeet, jotka poikkeavat monesti palovaroittimen ohjeista.

Tulisijojen käyttöönotto ja hormien nuohous

Talven jälkeen kaikki tulisijat ja hormit on syytä ottaa käyttöön hellästi ja hitaasti pienellä tulella, olipa kyse kiukaasta, takasta tai muusta tulipesästä.

”Liian nopeasti sytytetty tuli työntää savut helposti asuinrakennuksen sisään, kun kylmä hormi ei vielä vedäkään savuja ulos. Lisäksi kerralla liiaksi kuumennettu hormi saattaa haljeta nopean lämpötilanvaihtelun myötä.”

Hormien kunto tulee muutoinkin tarkistaa käyttöönoton yhteydessä. Hormissa ei tulisi olla rakoja tai muita vaurioita, joista kipinät pääsevät karkaamaan rakenteisiin.

Nuohous on tehtävä vapaa-ajan asuntoihin kolmen vuoden välein, ja vakituisessa asuinkäytössä olevien rakennusten hormit on nuohottava joka vuosi. Nuohouksen on tärkeä vastata tarvetta ja tulisijojen todellista käyttöä. Nuohouksesta voit lukea lisää sisäministeriön verkkosivuilta: https://intermin.fi/pelastustoimi/nuohous

Avannossa käynti

Avannon turvallinen käyttö on aina varmistettava. Avantoon on päästävä laskeutumaan ja sieltä nousemaan turvallisesti tikkaita tai rappusia pitkin. Sydän tarvitsee myös pienen totutteluhetken lämpötilavaihteluissa, joten anna kehon jäähtyä rauhassa saunan jälkeen ennen avantoon menoa ja vastavuoroisesti totutella hitaasti lämpöön saunan eteisessä.

Poutalalla on yksinkertainen ohje talviuimarille: ”Oletpa kastautumassa veteen ilman saunaa tai sen kanssa, ota mukaan uintikaveri – avantoreissulle ei pidä lähteä yksin.”

Alkoholi ei kuulu talviuintiin. Ethän myöskään hyppää pää edellä avantoon.

Jäätilanne

Monissa paikoin Suomea ei ole enää asiaa jäille. Tarkista aina jään kantavuus ennen jäille menoa. Muista, ettei jään paksuus aina kerro koko totuutta. Lisääntynyt auringonvalo haurastuttaa jääpeitteitä.

”Erityisiä vaaranpaikkoja ovat kapeikot, syvännealueet ja virtapaikat. Jätä siis tuntemattomat vesistöt ja jäät mieluiten kulkematta. Naskalit ovat aina hyvät olla mukana jäillä liikuttaessa.”

Alueesi jäätilanteen voit tarkistaa esim. osoitteessa https://www.vesi.fi/jaatilanne/ .

Maastopalovaroitukset ja pääsiäiskokot

Pääsiäinen on tänä vuonna melko myöhään. Maastopalovaroituksia on ehditty antaa jo eteläisimmässä Suomea. Jos tarkoituksena on rakentaa pääsiäiskokko tai nuotio, tarkista aina ensin maastopalovaroitusten sen hetkinen tilanne. Ne vaihtelevat pääsiäisviikolla päivittäin. Varoitukset löytyvät Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta: https://www.ilmatieteenlaitos.fi/varoitukset

”Maastopalovaroitus tarkoittaa avotulenteon kieltoa,” Poutala selventää.

Tiedätkö, mikä on avotuli? Katso pelastustoimen selkeä ohje: https://pelastustoimi.fi/koti-ja-arki/tulen-kasittely/avotuli

Kokko tai nuotio on luonnollisesti rakennettava riittävän kauaksi rakennuksista ja kulkureiteistä. Varmista, ettei tuli pääse leviämään muuhun maastoon. Kokolla on muistettava riittävän turvaetäisyyden pitäminen erityisesti herkästi kipinöiviä materiaaleja poltettaessa. Huolehdi, että avotuli ei jää hetkeksikään valvomatta. Älä jätä kokkoa yksin!

”Ennen pääsisäiskokon suunnittelua, tarkista alueesi pelastuslaitokselta avotulien säännöistä ja ilmoitusvelvollisuudesta. Muistathan, ettei mikään määrä huolellisuutta anna vapauksia toimia avotulentekokieltoa vastaan!” Poutala painottaa.

Näkyvä osoitenumerointi

Osoitenumeroinnin on tärkeä olla näkyvissä, vaikka kyseessä olisi vain vapaa-ajalla käytettävä rakennus. On hyvä varmistaa, ettei numero ole jäänyt lumen peittoon. Numeroinnin tulee näkyä selkeästi tielle, kadulle tai muulle liikenneväylälle, jotta apu löytää tarvittaessa perille.

112 Suomi -sovellus omaan puhelimeen ladattuna ja aktiivisena

112 Suomi -sovelluksella hälytät tarvittaessa helposti apua ja jaat sijaintikoordinaatit sujuvasti. Tämä helpottaa avun saantia erityisesti sellaisiin paikkoihin, joissa ei ole selkeää osoitetta, esimerkiksi järven jäällä, metsäretkellä tai kesämökillä. Varmista myös, että sovelluksesi on aktiivinen – näin myös viranomaisen varoitusviestit tulevat puhelimeesi.

Suomen Palopäällystöliitto toivottaa turvallista pääsiäisenaikaa ja mökkeilyä ympäri Suomen!

Turvallisen mökkipääsiäisen muistilista