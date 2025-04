Wellbitille merkittävä kansainvälinen tunnustus

Sarjasssa kilpailivat Espanjaa, Ranskaa, Italiaa ja Saksaa lukuun ottamatta kaikki muut Euroopan maat satoine jälleenmyyjineen. Nuo isot maat olivat omissa sarjoissaan epäreilun suurten markkinoittensa vuoksi. Kovassa kisassa suomalainen Wellbit selviytyi ykkösenä. Wellbit oli jo nostettu aiemmin tänä vuonna ainoana pohjoismaisena yrityksenä DocuWaren Diamond Clubiin, johon kuuluu vain pieni osa DocuWaren 850 jälleenmyyjästä.

Berliinin palkintojenjakotilaisuudessa DocuWaren myyntijohtaja Martin Pichur piti Wellbitin suoritusta poikkeuksellisena, koska Wellbit toimii maassa, jossa sähköinen asiointi eri muodoissaan on ollut toimintatapana jo vuosia ja jossa on merkittävää omaa ohjelmistokehitystä tiedonhallinnan ratkaisuissa. Wellbitin toimitusjohtaja Erkki-Jussi Welling näkee tilanteen kuitenkin hieman toisin.

”Useat kymmenet kunta- ja kaupunkiasiakkaamme, koulutuskuntayhtymät, TE-palveluiden kuntayhtymät, valtio-omisteiset yhtiöt, pörssiyhtiöt ja pienemmät yritykset ovat usein kuvitelleet, että asiat ovat hyvin. Pienen keskustelun jälkeen on kuitenkin ilmennyt, etteivät asiat olekaan niin hyvin kuin voisivat olla, sillä järjestelmiä on yleensä paljon, jopa satoja, ja tieto kulkee järjestelmien välillä pahimmillaan manuaalisesti ihmisen toimesta, eikä työhön liittyviä prosesseja ole juurikaan automatisoitu. Varsin pienillä muutoksilla on mahdollista säästää isoja määriä aikaa ja rahaa ja samalla voidaan maksimoida tietoturva ja tiedon tavoitettavuus", Welling kuvaa.

”Emme myy mitään yksittäistä tuotetta, vaan ratkaisuja asiakkaan ongelmien poistamiseksi. Rinnastaisin Wellbitin hyvään lääkäriin, joka selvittää huolella potilaan ongelmat ja hoitaa ne kuntoon. Tämä toimintamalli on varmasti ollut suurin syy menestykseemme myös eurooppalaisiin kollegoihimme verrattuna” Welling tarkentaa.

”Näin Berliinissä uusia huikeita tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia toimintojen tehostamiseen. Väittäisin, että viimeistään nyt jokaisen pitäisi perehtyä tekoälyn mahdollisuuksiin, koska muuten markkinat ajavat organisaationne nurkkaan, olipa sitten kyseessä kunta tai yritys”, Welling tuumailee.