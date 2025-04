Nelosella ja Ruudussa kevään aikana seurattu Diili-kausi huipentui maanantai-iltana finaaliin, jossa Jaajo Linnonmaa valitsi Superterassi-hankkeelleen tapahtumapäällikön.

Voittajaksi, ja pestiin valikoitui 38-vuotias seinäjokelainen sarjakuvakäsikirjoittaja Arttu Seppälä.

- Onneksi olkoon Arttu, sut on palkattu, Jaajo lausui finaalijakson päätteeksi.

Toiseksi sijoittui tamperelainen kiinteistönvälittäjä Milla Grönstrand.

Finaalijaksossa kummankin finalistin tuli järjestää hyväntekeväisyystapahtuma, joka voitaisiin jalkauttaa myös Superterassille. Arttu onnistui urheilutapahtumallaan keräämään yli 12 000 euroa Hope ry:lle, ja kirvoitti suorituksellaan Jaajolta, Tonilta ja Amelilta vuolaita kehuja.

- Sä olet visionääri. Sä pystyt hallitsemaan isoja ja pieniä kokonaisuuksia. Lisäksi sä oot todella karismaattinen, Amel Gaily lausui.

- Mulle tärkeintä on, et sä oot tiimihengen ruumiillistuma. Sulla on myös kyky kaupallistaa asia kuin asia. Se on rahanarvoinen osaaminen, Toni Lähde puolestaan analysoi.

Jaajo oli erityisen vaikuttunut Artun esiintymistaidoista ja karismasta.

- Jos mulle tulisi joskus este mennä johonkin tapahtumaan juontajaksi, niin mä soittaisin sut sinne tuuraajaksi. Ja mä tiedän, että asiakas kysyisi sen jälkeen multa sun numeroa, että ne haluaa sut sinne uudestaankin. Sussa on jotain ainutlaatuista, jotain, mitä mä en oo nähnyt aikaisemmin, Jaajo sanoo.

VIDEO: Jaajo Linnonmaa ylistää uutta Diili-voittajaa – "Sussa on jotain ainutlaatuista"

Voiton jälkeen Jaajo vakuutti uskovansa Superterassin ohjakset Artun käsiin levollisin mielin.

- Kun mä sanoin, että sä tarttet aina intohimoa sitä tekemääsi juttua kohtaan, niin mä uskon, että siihen Superterassiin sä saat lyötyä sen sun intohimon, koska me ollaan niin samanlaisia, ja se on mulle iso unelma, ni mä tiedän et säkin pystyt ownaamaan sen.

- En mä olis ikinä lähtenyt ilman sitä intohimoa tähän kisaan. Mä luulen, et jos mä olisin laittanut sulle paperit sisään normaaliin rekryyn, ja sä olisit ruvennut selaamaan niitä, niin sinne se hakemus olis varmaan jäänyt. Mä en oo aiemmin kokenut, että olisin päässyt näyttämään niitä asioita, joita täällä olen päässyt itsestäni näyttämään. En mä oo missään asiassa kehittynyt 6 viikossa niin paljon, kuin mitä mä oon tässä Diilissä kehittynyt, Arttu sanoo häkeltyneenä.

Seuraavaksi Arttu aloittaa työt Helsingin Kasarmitorille kesäkuussa aukeavan Superterassin tapahtumapäällikkönä.

- Fiilis on loistava! Lähdin kilpailijaksi Diiliin, koska halusin pestin Superterassin tapahtumapäällikkönä. Tavoitteena ei ollut pelkästään Diili-kilpailun voitto, vaan päätavoitteenani oli unelmien työpaikka. Edessä on mahtavat kuukaudet ja pääsen nyt tekemään hommia sen eteen, että Superterassin asiakkailla, toimijoilla, työntekijöillä ja myös minulla itselläni on luvassa kaikkien aikojen hienoin kesä!, Arttu sanoo.

- Pohjalaisena yrittäjänä olen tottunut kovan työnteon kulttuuriin. Diili-jaksoja katsoessa huomasin, että olin monessa jaksossa käärinyt bleiserini hihat. Olen kiitollinen, että Jaajo osoitti luottamusta ja palkkasi minut tähän pestiin. Nyt on taas aika kääriä hihat.