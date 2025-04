Aluehallitus käsitteli hallintosäännön päivittämisen

Kokouksen asioina olivat muun muassa lastensuojelun ympärivuorokautisen laitoshoidon ja ammatillisen perhekotihoidon kilpailutuksen käynnistäminen sekä hoitajakutsu-, henkilöturva- ja valvonnan tehostamisen ratkaisut -kilpailutuksen käynnistäminen. Lisäksi aluehallitus käsitteli Kymenlaakson hyvinvointialueen hallintosäännön päivittämisen.

Lastensuojelun ympärivuorokautisen laitoshoidon ja ammatillisen perhekotihoidon kilpailutuksen käynnistäminen

Hankinnan kohteena on lastensuojelulain mukainen ympärivuorokautinen laitoshoito (perustasonhoito, erityisyksikköhoito ja vaativa laitoshoito) sekä ammatillinen perhekotihoito.

Ympärivuorokautisella lastensuojelun laitoshoidolla tarkoitetaan lastensuojelulain 57 §:n mukaista lapsen sijaishuoltoa lastensuojelulaitoksessa sekä 37 §:n mukaista laitoshoitoa avohuollon tukitoimenpiteenä. Luvanvarainen ammatillinen perhekoti tarjoaa perhehoitoa, jota annetaan yksityisestä sosiaalipalvelussa annetun luvan perusteella ammatillisessa perhekodissa.

Hankintaa on valmisteltu järjestämällä palveluntuottajille markkinavuoropuhelutilaisuus 4.3.2025. Hankinta toteutetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden dynaamisella hankintajärjestelmällä. Hankinnan ennakkoarvio on noin 19 miljoonaa euroa/vuosi ja tavoitteena on, että uusi sopimuskausi alkaa 1.1.2026.

Aluehallitus hyväksyi lastensuojelun ympärivuorokautisen laitoshoidon ja ammatillisen perhekotihoidon hankinnan kilpailutuksen käynnistämisen.

Hoitajakutsu-, henkilöturva- ja valvonnan tehostamisen ratkaisut -kilpailutuksen käynnistäminen

Hyvinvointialueen hoitajakutsu-, henkilöturva- ja valvonnan tehostamisen ratkaisujen suunnittelu, asennus ja käyttöönotto sekä ylläpitopalvelut toteutetaan tällä hetkellä usean eri hankinnan kautta toteutuneilla ja usean eri toimittajan kanssa tehdyillä sopimuksilla.

Hankinnan kohteena on ensisijaisesti potilaan ja asiakkaan henkilökohtainen hälytyspainike sekä kiinteistöön ja sen huoneistoihin tai huoneisiin asennettavat huonekojeet, hälytyspainikkeet ja muut hoitajakutsuratkaisun laitteet palveluineen. Lisäksi ratkaisua täydennetään hoitohenkilöstön henkilöturvaratkaisulla. Ratkaisu on otettavissa käyttöön kaikissa asiakas- ja potilastyötä tekevissä hyvinvointialueen toimipisteissä.

Aluehallitus hyväksyi hoitajakutsu-, henkilöturva- ja valvonnan tehostamisen ratkaisut -kilpailutuksen käynnistämisen.

Kymenlaakson hyvinvointialueen hallintosäännön päivittäminen

Hallintosääntöön tehtävä päivitys pitää sisällään muutoksia hyvinvointialueen lautakunta- ja jaosrakenteeseen ja tehtäviin sekä täsmennetään näiden esittelyä ja valmistelua. Päivityksellä vahvistetaan aluevaltuuston päätösvaltaa koskien päättämistä ja linjaamista palveluverkon strategisista linjauksista ja periaatteista sekä päätettäessä strategisista ohjelmista. Lautakunnille annetaan vastuuta taloudellisesta päätöksenteosta, strategisista hankinnoista ja ohjelmista sekä palvelutoimintaa ohjaavista palvelukuvauksista. Päivityksellä vahvistetaan hyvinvointialuekonsernin omistajaohjausta ja omistajapolitiikkaa sekä edunvalvontaa.

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle hyväksyttäväksi Kymenlaakson hyvinvointialueen päivitetyn hallintosäännön.

Lisätietoja

Nina Brask

aluehallituksen puheenjohtaja

p. 040 195 4847, nina.brask@luottamus.kymenhva.fi

Kilpailutusten käynnistämisestä lisätietoja antaa:

Anu Salonen

sosiaalipalvelujohtaja

p. 020 633 4300, anu.salonen@kymenhva.fi