Pääsiäisen sää vaihtelee poikkeuksellisen lämpimästä keskimääräisiin lämpötiloihin

Ilmatieteen laitoksen 15. huhtikuuta tekemän ennusteen mukaan pääsiäisviikkoa vietetään lämpimässä säässä. Huomenna keskiviikkona sää on aurinkoinen ja lämmin: ylin lämpötila saavuttanee +20 astetta, tosin Pohjois-Lapissa satelee lunta. Kiirastorstaina sää on hieman pilvisempi ja viileämpi.

Vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen lämpimän ilman vyöhyke yltänee pitkäperjantaina ainakin maan eteläosaan. Lämpötila kohoaa sisämaassa selkeässä säässä ylimmillään 20–25 asteeseen. Lämpimän ja viileämmän ilman rajalle muodostuu rintama, jossa sää on pilvistä, epävakaista ja viileämpää – lämpötilat jäävät 15 asteen tienoille tai sen allekin. Myös rannikolla on viileämpää, kun tuuli käy mereltä.

Ennustetut yli +20 asteen lämpötilat ovat poikkeuksellisia tähän aikaan vuodesta. Huhtikuun lämpöennätys on 25,5 astetta, joka on mitattu Jyväskylässä 27.4.1921. Lämmintä oli myös 16.4.2007, jolloin maksimilämpötilat nousivat 22 asteen yläpuolelle. Lämpimin paikka oli tällöin Puumala Sorjolan havaintoasema, jossa mitattiin 22,8 astetta.

Rintaman tarkka sijainti voi vielä vaihdella ennusteessa, ja sillä on siksi suuri merkitys säähän.

"Todennäköisesti lauantaina rintama suuntaa kohti etelää, jolloin se muuttuu kylmäksi rintamaksi ja työntää kesäisen lämmön Suomesta Baltiaan. Rintaman yhteydessä esiintyy sadekuuroja ja runsaampaa pilvisyyttä, eikä jokusen ukkoskuuron syntyminenkään ole mahdotonta", sanoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Eerik Saarikalle.

Pääsiäissunnuntaina ja maanantaina koko maassa mitataan selvästi viileämpiä, mutta ajankohtaan nähden tavanomaisempia lämpötiloja. Korkeapaineen vuoksi sää on selkeää, ja lämpötila on päivisin maan etelä- ja keskiosassa enimmäkseen 9–13 astetta, maan pohjoisosassa nollasta kahdeksaan asteeseen. Yöpakkaset tekevät laajalti paluun: etelässä pysytään ehkä nollan yläpuolella, mutta hallaa esiintyy yleisesti.

Myöhäisenä pääsiäisenä kevät on alkanut ja lumipeite sulaa myös pohjoisessa

Tänä vuonna pääsiäistä vietetään myöhään. Tähän aikaan päivälämpötilat ovat tyypillisesti maan eteläosassa lähellä +10 astetta ja Lapissakin nollan yläpuolella. Öisin lämpötila on etelässä nollan vaiheilla, maan keski- ja pohjoisosassa on muutama aste pakkasta.

Lunta on yleensä tähän aikaan vuodesta enää Pohjois-Savosta ja Pohjois-Karjalasta Lappiin ulottuvalla alueella keskimäärin 10‒70 senttimetriä. Tänä vuonna pääsiäisenä on laajalti lumetonta; runsaammin lunta on ainoastaan Keski- ja Pohjois-Lapissa. Pohjois-Lapissa lunta on vielä 50–90 senttimetriä, Kilpisjärvellä jopa 140 senttiä.

Vuosi sitten pääsiäinen oli kolme viikkoa tämänvuotista aikaisemmin. Tuolloin pääsiäistä vietettiin vaihtelevassa säässä. Etenkin maan eteläosassa oli keväisen lämmintä ja lämpötila kohosi päivisin +10 asteeseen, pääsiäismaanantaina jopa +15 asteen yläpuolelle. Pohjoisempana oli selvästi viileämpää ja Lapissa oli päivisinkin pakkasta.