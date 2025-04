Työehtosopimus syntynyt kemianteollisuuden ylemmille toimihenkilöille

Työehtosopimus on siis syntynyt kemianteollisuuden ylemmille toimihenkilöille. Sopimus on kolmivuotinen (15.4.2025-31.1.2028), jossa viimeinen vuosi on irtisanottavissa. Palkankorotusten taso on yleisen linjan mukainen. Työehtosopimus kattaa noin 10 000 ylempää toimihenkilöä. Syntynyt sopimus päättää kemianteollisuuden osalta neuvottelukierroksen.

– Kemianteollisuus pitää hyvänä, että osapuolten välillä päästiin sopimukseen pitkällisten neuvottelujen jälkeen. Haastavista neuvotteluista huolimatta henki neuvottelupöydässä oli hyvä, ja on hyvä jatkaa yhteistyötä tästä eteenpäin myös YTN:n neuvottelukumppaneidemme kanssa, sanoo työmarkkinajohtaja Minna Etu-Seppälä Kemianteollisuus ry:stä.

Tekstikysymyksissä pidämme tärkeänä, että muutosneuvotteluiden neuvotteluaikoja saatiin lyhennettyä 1.1.2026 alusta lukien 7:ään päivään ja 4:ään viikkoon. Myös takaisinottovelvoiteaika lyhenee vuoden 2026 alusta lukien 4:ään kuukauteen.

On hienoa, että myös YTN liittyy mukaan Teollisuusliiton ja Ammattiliitto Pro:n rinnalle jatkamaan yhteistä alan veto- ja pito-ohjelmaa. Hankkeessa tarkoituksena on parantaa eri ikäisten työntekijöiden, toimihenkilöiden ja ylempien toimihenkilöiden työssä jaksamista, pidentää työuria sekä parantaa alan veto- ja pitovoimaa. Hanketta tehdään yhteistyössä alan pilottiyritysten edustajien ja henkilöstön edustajien kanssa. Fokuksessa on sopimuskaudella erityisesti nuoret ja yli 55-vuotiaat.

Palkankorotukset kolmelle vuodelle ovat yhteensä 7,8 prosenttia. Palkankorotuksien osalta on mahdollista yrityksissä sopia ensisijassa paikallinen palkkaratkaisu. Mikäli paikalliseen palkkaratkaisuun ei päästä, korotukset sopimuskaudelle ovat seuraavat:

1.6.2025 : 2,1 % yleiskorotus, 0,4 % yrityskohtainen erä

1.5.2026: 1,6 % yleiskorotus, 1,3 % yrityskohtainen erä

1.5.2027: 1,5 % yleiskorotus, 0,9 % yrityskohtainen erä

Kemianteollisuus pitää palkkaratkaisussa erityisen hyvänä yrityskohtaisen erän määrää ja toisaalta sitä, että yrityskohtaista erää on tarvittaessa mahdollisuus vuosittain joustavasti siirtää tietyssä aikaikkunassa yritysten palkitsemisprosessien aikataulujen mukaisesti.