Erto on tänään ilmoittanut henkilöstöalan työt historialliseen lakkoon

Erton pj-blogi: Hallituksen 100 000 lisätyöllisen tavoite on kuin ilmakitara 17.1.2025 09:43:52 EET | Tiedote

Miksi Petteri Orpon johtaman hallituksen tavoite saada 100 000 lisätyöllistä on kuin ilmakitara? Vaikka soitat into pinkeänä ja vakuuttavasti, ei enää huomata kitaran puuttumista. Mutta se on silti ilmaa.