Sporttia, tanssia ja taidetta – Maailma kylässä tarjoaa runsaasti ohjelmaa koko perheelle

YMCA Peace & Sportsista löytyy tekemistä ja kokemista erityisesti nuorille: muun muassa katukorista, DJ, kestävän kehityksen pelejä, keskusteluja paremmasta maailmasta sekä festarin viilein valokuva-automaatti.

Osallistava taideinstallaatio, Across the Waters, tuo tuhansien Välimeren ylittävien siirtolaisten tarinat Helsinkiin. Festivaalikävijät voivat osallistua teoksen tekemiseen jättämällä viestin heille, joiden matka veden yli jäi kesken. Maailman Kuvalehden 40-vuotisnäyttely juhlistaa moneen kertaan palkittua aikakauslehteä, jonka ytimessä on maailmaa avartava kuvajournalismi.

Kirjamaailmassa tarjotaan non-stop asiaohjelmaa Rauha-teemasta: kirjailijoiden haastatteluja, kirjallisia debatteja, kosmopoliittisia palopuheita ja rauhantutkijoiden puheenvuoroja. Vallattoman rauhan aukion elämyspisteet voivat auttaa löytämään rauhaa niin omassa elämässä kuin maailmassa. Aukion ohjelmassa on muun muassa Hardcore punk -runotyöpaja ja Sovittelusimulaatio.

Musiikkilavan livekeikkojen välissä voi seikkailla rytmikkäiden soundien parissa eri puolilla maailmaa Funky Amigos Terrace Partyssä. Myös Katutaidealueelta löytyy monenmoista esitystä kuoroista tanssiin. Festarit jatkuvat illalla klubeilla; lauantaina Fiesta Latinassa ja sunnuntaina Afro Sundaysissa.

Lastenalueella tanssitaan, askarrellaan ja opitaan monenlaista

Rauhan ja Toivon teatterin varjoteatteritaiteilija Elviira Davidow ja muusikko Samuel Leminen esittävät rauhan ja ihmisyyden tarinoita eri puolilta maailmaa. Tanssimaan ja liikkumaan päästään palestiinalaisen tanssinopettaja Tareq Abu Nahelin ja kolumbialaisen muusikko Natalia Castrillón kanssa. Abu Nahel opettaa lapsille perinteisen dabke-kansantanssin perusteita. Castrilló vetää perheille menevän musiikin ja liikkeen työpajan.

Aalto-yliopisto Juniorin teltalla voi pysähtyä rauhan äärelle taittelemaan origamirauhankyyhkyjä. Vantaan Lions Clubin järjestämässä julistetyöpajassa lapset voivat värittää tai piirtää omia mielikuviaan rauhasta. Partiolaisten rauhantaitojen työpajassa pääsee paneutumaan rauhan teemaan pelien ja korujen askartelun kautta. Pinskujen teltalla on tarjolla kasvomaalausta ja pinssipainantaa. Myös kirjastoauto Stoori ja Monikielinen kirjasto kurvaavat Lastenalueelle.

Helsingin kaupunki ottaa työpajateltan haltuunsa molempina festaripäivinä. Lauantaina keskitytään kestävään elämäntapaan ja sunnuntaina tutustutaan ukrainalaiseen kulttuuriin, kun Helsingin ystävyyskaupungista Dniprosta saapuu lapsia jakamaan omia perinteitään.

Näytteilleasettajat ja ruokamyyjät julkaistaan 5.5. Musiikkilavan ja Puhelavan ohjelmat on julkaistu aiemmin. Tutustu koko ohjelmaan ja aikatauluun sekä puhujien esittelysivuun.

Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingon järjestämän Maailma kylässä -festivaalin pääyhteistyökumppanit ovat Helsingin kaupunki, Euroopan komission Suomen-edustusto ja Euroopan parlamentin Suomen-toimisto, Kirkon Ulkomaanapu ja Maailman Kuvalehti.