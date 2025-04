Helmet-kirjastot hankkivat uuden kirjastojärjestelmän

Kirjastojärjestelmähankinta on osa laajempaa kirjastojen digitaalisten palveluiden uudistamishanketta, jonka aikana on jo uusittu asiakkaiden käyttämä Helmet.fi-verkkokirjasto.

Kirjastojärjestelmän uusiminen on ajankohtaista, koska Helmet-kirjastojen nykyinen kirjastojärjestelmä on teknisesti elinkaarensa lopussa.​​ Kilpailutuksella tavoitellaan nykyaikaista ja luotettavasti toimivaa kirjastojärjestelmää, jossa on ensiluokkaiset tietoturva- ja tietosuojaratkaisut.

Kirjastojärjestelmän vaihto voi tuoda myös muutoksia ja uusia ominaisuuksia asiakkaiden käyttämään Helmet-verkkokirjastoon, kuten esimerkiksi asiakkaaksi rekisteröityminen vahvalla tunnistautumisella ja osoitetietojen ajantasainen päivittyminen väestötietojärjestelmästä.

Kirjastojärjestelmän vaihto aiheuttaa lyhyen käyttökatkon palveluissa, kun vaihto on ajankohtainen.